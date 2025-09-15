Кэтрин Зета-Джонс показала фигуру в «голом» платье без бюстгальтера Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию «Эмми» в откровенном полупрозрачном платье

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс похвасталась фигурой в «голом» платье, которое она надела для церемонии вручения премии «Эмми», сообщает Daily Mail. Мероприятие состоялось в ночь на 15 сентября в Лос-Анджелесе. 55-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в длинном черном платье с полупрозрачным верхом, украшенном пайетками.

При этом бюстгальтер артистка решила не надевать. Также Зета-Джонс добавила к образу блестящие серьги и босоножки на каблуках. Волосы она уложила локонами и сделали макияж с черной подводкой, румянами и коричневой помадой. На «Эмми» появилась и коллега актрисы из сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега, которая выбрала для светского мероприятия топ Givenchy, состоящий из кристаллов и бусин.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова снялась обнаженной на фоне яблони. Артистка опубликовала видео, на котором позирует, прикрывая голую грудь яркими красными фруктами, висящими на ветке. Кадры были сделаны в саду модели и телеведущей Елены Галицыной.

До этого австралийская звезда кино и продюсер Марго Робби пришла на презентацию фильма «Большое смелое красивое путешествие» в откровенном наряде. Для этого мероприятия знаменитость выбрала юбку длиной ниже колен с глубоким вырезом и бюстгальтер из того же материала.