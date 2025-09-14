Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 15:21

Волочкова прикрыла обнаженную грудь наливными яблоками

Волочкова опубликовала видео без одежды в яблоневом саду

Балерина Анастасия Волочкова Балерина Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова снялась обнаженной на фоне яблони. Артистка опубликовала видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором позирует, прикрывая голую грудь яркими красными фруктами, висящими на ветке. Кадры были сделаны в саду модели и телеведущей Елены Галицыной.

Ты из меня делаешь очень какую-то красивую музу. Я вообще здесь стою с твоими яблоками и не знаю, что с ними сделать: то ли сожрать их, то ли сфотографироваться, — сказала на видео Волочкова.

Артистка назвала свою встречу с Галицыной изысканным праздником с розовым просекко. Подруги также попарились в бане.

До этого Волочкова призналась, что ей пришлось продать квартиру в Астрахани, которую она очень берегла, чтобы поставить шоу «Одержимость» в кинотеатре «Октябрь». На закрытом показе она объяснила, что не жалеет о своем решении. Также она рассказала о предательстве родных — дочь Ариадна и мать Тамара в ситуации с тайным венчанием действовали «втихаря».

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что балерине нужен спутник, который будет похож на него. По его словам, артистке следует выбирать мужчину из тех, кто постарше.

