03 сентября 2025 в 11:58

Жена Цекало сняла купальник и прикрылась книгой

Жена Цекало устроила фотосессию топлес прямо на пляже

Дарина Эрвин Дарина Эрвин Фото: Социальные сети

Жена продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, опубликовала снимок, на котором она запечатлена без верхней части одежды. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она показала, как лежит на шезлонге, одетая лишь в бикини, а грудь прикрыта книгой. Снимок был сделан во время отдыха на море.

У меня противоположность синдрому упущенной выгоды. Пожалуйста, не вмешивайте меня в свои планы, — подписала свой пост супруга продюсера.

Ранее Дарина Эрвин опубликовала фотографию, которая вызвала беспокойство у подписчиков из-за ее сильно похудевшей фигуры. Поклонники призвали девушку задуматься о своем здоровье и прекратить дальнейшее снижение веса. В комментариях пользователи писали о «торчащих ребрах».

До этого пластический хирург Сергей Блохин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Дарина Эрвин могла сделать пластические операции по изменению формы ушей и разреза глаз. По его наблюдениям, лицо девушки стало более гармоничным после проведенных процедур. Блохин также добавил, что уши сами по себе «не оттопыриваются, не увеличиваются, не расширяются».

