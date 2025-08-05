В столичном хостеле задержали 300 мигрантов-нелегалов

В Москве задержали 300 мигрантов во время рейда в центре города, сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии. Силовики проверили документы у 400 иностранцев, проживающих в одном из столичных хостелов. У 300 из них выявили нарушения — отсутствие патентов, просроченные миграционные карты или недействительные паспорта. Все задержанные доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, передает NEWS.ru.

В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сказано в сообщении.

Операцию поддерживали бойцы ОМОН «Авангард», обеспечивая силовое прикрытие. Рейд прошел в рамках плановых мероприятий по контролю за миграционной ситуацией в столице.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выдворять из России иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство. По его словам, законопроект направлен на ужесточение мер в отношении мигрантов, которые совершают незначительные правонарушения. К ним относятся в том числе использование ненормативной лексики, навязчивое поведение и порча имущества.