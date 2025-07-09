Миронов предложил выдворять мигрантов за хулиганство Депутат Миронов предложил выдворять из России иностранцев за мелкое хулиганство

Иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство, следует выдворять из России, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он внес в Госдуму законопроект с поправками в КоАП, пишет 360.ru.

Законопроект направлен на ужесточение мер в отношении иностранцев, которые совершают незначительные правонарушения. К ним относятся использование ненормативной лексики, навязчивое поведение, порча имущества, а также распространение в интернете материалов, унижающих достоинство и мораль.

В общем — все то, чем часто грешат многие иностранные граждане и наивно думают, что смогут избежать наказания, — объяснил депутат.

Согласно предлагаемым изменениям, штрафы за нецензурную лексику могут составить от 5 до 10 тысяч рублей. Нарушение общественного спокойствия и неповиновение требованиям представителей власти будет наказываться штрафом в размере 25 тысяч рублей.

Ранее Сергей Миронов предложил списать долги по ЖКХ малоимущим многодетным семьям. Он также предложил «коммунальную амнистию» по состоянию на 8 июля 2025 года.