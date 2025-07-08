Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с 360.ru предложил списать долги по ЖКХ малоимущим многодетным семьям. Он также предложил «коммунальную амнистию» по состоянию на 8 июля 2025 года.

Предлагаю рассмотреть вопрос о единовременном списании всех долгов за коммуналку по состоянию на 8 июля 2025 года, включая суммы основного долга и начисленных пеней, — отметил депутат.

Льготу хотят предоставить многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума. По данным Росстата, к этой категории относится каждая пятая семья в России.

Ранее стало известно, что законопроект о ежемесячной компенсации аренды жилья молодым семьям с детьми планируют внести в Госдуму. Сергей Миронов предложил компенсировать от 50 до 100% стоимости аренды. Компенсацию смогут получить граждане РФ до 36 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.