В России предложили компенсировать молодым семьям аренду жилья

Законопроект о ежемесячной компенсации аренды жилья молодым семьям с детьми планируют внести в Госдуму, пишет 360.ru. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил компенсировать от 50 до 100% стоимости аренды.

Предлагаю предоставить молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на оплату аренды жилья. Семьям с одним ребенком — 50%, с двумя детьми — 70%, и полностью компенсировать все расходы, если родители воспитывают троих и более детей, — отметил депутат.

Компенсацию смогут получить граждане РФ до 36 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Для получения выплаты нужно обратиться в органы соцзащиты. Программа, по мнению Миронова, позволит решить проблемы молодежи и увеличить рождаемость.

Ранее Сергей Миронов призвал правительство РФ компенсировать пассажирам потери после авиаколлапса по всей стране, который произошел из-за угрозы атак БПЛА. Депутат напомнил, что авиакомпании вправе считать отмену или перенос рейсов форс-мажором.