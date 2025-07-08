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08 июля 2025 в 12:55

В России предложили компенсировать молодым семьям аренду жилья

Депутат Миронов предложил компенсировать молодым семьям аренду жилья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о ежемесячной компенсации аренды жилья молодым семьям с детьми планируют внести в Госдуму, пишет 360.ru. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил компенсировать от 50 до 100% стоимости аренды.

Предлагаю предоставить молодым семьям с детьми ежемесячную компенсацию на оплату аренды жилья. Семьям с одним ребенком — 50%, с двумя детьми — 70%, и полностью компенсировать все расходы, если родители воспитывают троих и более детей, — отметил депутат.

Компенсацию смогут получить граждане РФ до 36 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Для получения выплаты нужно обратиться в органы соцзащиты. Программа, по мнению Миронова, позволит решить проблемы молодежи и увеличить рождаемость.

Ранее Сергей Миронов призвал правительство РФ компенсировать пассажирам потери после авиаколлапса по всей стране, который произошел из-за угрозы атак БПЛА. Депутат напомнил, что авиакомпании вправе считать отмену или перенос рейсов форс-мажором.

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