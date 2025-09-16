Россиянам рассказали, какие штрафы грозят за нарушения при сдаче квартиры

Арендодатель обязан вовремя зарегистрировать жильцов в квартире: иностранцев — в течение семи рабочих дней, россиян — при проживании более 90 дней, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, за нарушение в Москве и Санкт-Петербурге штраф достигает семи тысяч рублей.

Если жильцы — иностранцы, их нужно поставить на миграционный учет в течение семи рабочих дней, а если граждане России — оформить временную регистрацию при проживании более 90 дней. Штраф за отсутствие учета — до семи тысяч рублей для владельцев в Москве и Петербурге, — пояснил юрист.

Как отметил Русяев, за сдачу квартиры также можно получить штраф, если нарушить базовые требования закона. По его словам, чаще всего проблема состоит в неуплате налогов. Он добавил, что при отсутствии декларации ФНС начислит пени и штраф.

В Госдуме обсуждается законопроект, который предусматривает штрафы за сдачу квартиры без письменного договора. Сейчас такая форма не является обязательной во всех случаях: если арендодатель и квартиросъемщик — частные лица и договор заключен на срок до 11 месяцев, он может быть устным. Но при этом отсутствие документа не освобождает от налоговых и регистрационных обязанностей и создает сложности при разрешении споров. Если закон примут, письменный договор потребуется вне зависимости от срока аренды и сторон сделки, — заявил Русяев.

Юрист подчеркнул, что нарушения легко фиксируются, особенно с учетом цифровых платформ, банковских операций и жалоб соседей. По его словам, даже при неофициальной сдаче квартира может попасть в поле зрения инспекции.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках увеличилась на 1,2% и достигла 35 тысяч рублей. Наибольший рост цен за месяц зафиксирован в Перми, где аренда подорожала на 9,9%.