Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 06:00

Россиянам рассказали, какие штрафы грозят за нарушения при сдаче квартиры

Юрист Русяев: арендодателю грозит штраф за несвоевременную регистрацию жильца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Арендодатель обязан вовремя зарегистрировать жильцов в квартире: иностранцев — в течение семи рабочих дней, россиян — при проживании более 90 дней, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, за нарушение в Москве и Санкт-Петербурге штраф достигает семи тысяч рублей.

Если жильцы — иностранцы, их нужно поставить на миграционный учет в течение семи рабочих дней, а если граждане России — оформить временную регистрацию при проживании более 90 дней. Штраф за отсутствие учета — до семи тысяч рублей для владельцев в Москве и Петербурге, — пояснил юрист.

Как отметил Русяев, за сдачу квартиры также можно получить штраф, если нарушить базовые требования закона. По его словам, чаще всего проблема состоит в неуплате налогов. Он добавил, что при отсутствии декларации ФНС начислит пени и штраф.

В Госдуме обсуждается законопроект, который предусматривает штрафы за сдачу квартиры без письменного договора. Сейчас такая форма не является обязательной во всех случаях: если арендодатель и квартиросъемщик — частные лица и договор заключен на срок до 11 месяцев, он может быть устным. Но при этом отсутствие документа не освобождает от налоговых и регистрационных обязанностей и создает сложности при разрешении споров. Если закон примут, письменный договор потребуется вне зависимости от срока аренды и сторон сделки, — заявил Русяев.

Юрист подчеркнул, что нарушения легко фиксируются, особенно с учетом цифровых платформ, банковских операций и жалоб соседей. По его словам, даже при неофициальной сдаче квартира может попасть в поле зрения инспекции.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках увеличилась на 1,2% и достигла 35 тысяч рублей. Наибольший рост цен за месяц зафиксирован в Перми, где аренда подорожала на 9,9%.

аренда
квартиры
штрафы
россияне
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.