16 сентября 2025 в 06:33

Стало известно, о чем бойцы ВСУ часто просят россиян в зоне СВО

ТАСС: украинские военные еженедельно просят Россию о безопасной сдаче в плен

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащие ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях все чаще изъявляют желание сложить оружие, передает ТАСС. По информации российских силовых ведомств, они регулярно запрашивают российских бойцов о специальных коридорах для безопасной сдачи в плен. Основным препятствием для этого становятся атаки украинских дронов.

Подобные обращения поступают примерно раз в неделю. Инициатива исходит в основном от рядового состава обычных бригад, а не подразделений элитного уровня.

В плен в основном сдаются простые вояки <…>. Причем достаточно часто <…> по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Волчанске на Харьковском направлении огромные потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ. Подразделение удерживало позиции на территории элеватора. Было уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона.

До этого стало известно, что в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий с позывным Спартанец под Красноармейском в одиночку вступил в бой с группой из четырех украинских диверсантов. В результате схватки двое противников были взяты в плен, а еще двое — ликвидированы. Захваченные в плен украинцы были отконвоированы в тыл.

военнопленные
Россия
Украина
СВО
