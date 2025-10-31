Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем почему

Т-80 военнослужащих танковой армии Западного военного округа Т-80 военнослужащих танковой армии Западного военного округа Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россия нарастила производство танков Т-80, доказавших свое преимущество в ходе тяжелых боев в зоне СВО на Украине, отметило американское военное издание Military Watch Magazine. В чем уникальность этих машин, почему Запад ими восхищается, в каких еще регионах они будут применяться — в материале NEWS.ru.

Почему на Западе высоко оценили возможности Т-80

Танк Т-80, обладающий исключительной мобильностью, быстро возвращается в элитные подразделения России, сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine. По его данным, боевая машина в ходе СВО продемонстрировала качества, которые перевесили высокую стоимость его обслуживания.

«Российская армия быстро увеличила количество основных боевых танков Т-80, находящихся на вооружении, поскольку уникальные возможности этой машины, включая ее особенно высокую мобильность, оцениваются все более высоко. Несмотря на то что в 2010-х количество действующих Т-80 было значительно сокращено из-за гораздо более высоких эксплуатационных расходов этого типа, чем у конкурирующего Т-72, показатель лучшей маневренности Т-80 в боях высокой интенсивности был ключевым фактором, заставившим армию заказать большее количество этих танков», — отметило издание.

В результате самый новый и наиболее широко применяемый вариант танка Т-80БВМ эксплуатируется как минимум в 23 подразделениях, хотя в 2022 году их было всего четыре, сообщил Military Watch Magazine.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Успех модификаций Т-80 объясняется опытом его боевого применения, сказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков.

Танк Т-80 Танк Т-80 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Изначально Т-80 во многом был схож с Т-72. Однако последующие модификации, связанные с системами управления и защиты, значительно усовершенствовали эту машину. Разработчики Т-80БВМ учли боевой опыт, полученный сирийской армией, а также опыт применения в зоне специальной военной операции», — отметил он.

Эксперт заявил со ссылкой на военнослужащих из зоны СВО, что Т-80БВМ демонстрирует высокие характеристики, выдерживает многочисленные атаки противника и успешно выполняет боевые задачи.

«Модернизация оказалась очень успешной», — подчеркнул Леонков. По его мнению, американские СМИ публикуют материалы о Т-80, чтобы обосновать новые расходы на исследования, позволяющие разработать способы противодействия танку.

Что представляет собой танк Т-80БВМ

Т-80БВМ — новейшая российская модификация танков семейства Т-80, разработанная в период с 1917 по 2019 год. Они производятся на Омском заводе транспортного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Согласно открытым данным, эти машины оснащаются газотурбинным двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 л/с. На них устанавливаются комплексы динамической защиты «Реликт» или «Арена-М». Штатное вооружение составляют гладкоствольная пушка 2А46М4 калибра 125 мм с возможностью запуска управляемых ракет через ствол и пулемет Калашникова ПКТ калибра 7,62 мм. Скорость Т-80БВМ — до 80км/ч, запас хода по шоссе на одной заправке горючего — 500 км. Масса танка составляет 46 тонн, что позволяет ему проходить по большинству автомобильных мостов.

«Одним из главных достоинств Т-80БВМ является его газотурбинный двигатель, который не требует предварительного прогрева. Даже при экстремальных температурах до -50 он запускается с первого раза, демонстрируя высокую надежность. Танк был сконструирован на основе авиационного двигателя. Т-80БВМ называют арктическим танком», — рассказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин.

По его словам, кроме запуска на холоде двигатель дает еще одно преимущество — низкий уровень шума. «Во время движения танк издает лишь легкий свист, что делает его менее заметным и обеспечивает преимущество в маскировке», — пояснил Дандыкин.

Как ВС РФ могут применить Т-80БВМ в Арктике

Наращивание объемов выпуска Т-80БВМ связано с подготовкой России к защите арктических территорий, связанных с Северным морским путем, полагают украинские военные аналитики. По их мнению, Москва опасается, что многие международные игроки (США, Великобритания и Япония) хотят отобрать у РФ контроль над Севморпутем.

Сборка танка Т-80 на заводе Сборка танка Т-80 на заводе Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В частности, США и страны НАТО могут подтолкнуть скандинавов и финнов к оккупации Кольского полуострова и архипелага Новая Земля. Затем они, возможно, введут войска на основе решений ООН о «миротворчестве» или «международном контроле».

По словам Леонкова, танковые подразделения в Арктике крайне важны. «У потенциальных противников РФ существуют планы по высадке десанта и захвату плацдармов на побережье. В советское время для обороны таких рубежей часто привлекались танковые подразделения. Сейчас они вновь необходимы для усиления обороны и отражения возможных атак», — сказал он.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян объяснил NEWS.ru, почему украинские аналитики заблуждаются в прогнозах.

«Попытка оккупации территории России любой страной НАТО означает конфликт со всем Блоком. Он не просто подразумевает, а влечет за собой удар из российских ракетных шахт по агрессорам. Никакой сценарий нападения Альянса на нас невозможен. В лучшем случае он может создать напряженность в регионе путем размещения на своей территории американских войск и баз. Мы можем нивелировать это давление, разместив войска на границе», — сказал Мирзаян.

