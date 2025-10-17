Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:59

Самый «пушистый» российский танк в зоне СВО попал на фото

Минобороны опубликовало фото с танком Т-72Б3М с защитой из расплетенных тросов

Танк Т-72Б3М Танк Т-72Б3М Фото: МО РФ

Для противодействия украинским дронам в зоне СВО российский танк Т-72Б3М оснастили дополнительной защитой из расплетенных стальных тросов, фото техники опубликовало Минобороны России. Боевая машина оборудована решетчатыми экранами на башне и корме, на которых закреплены пучки стальной проволоки.

Усилен и просвет под кормой — его прикрывают свисающие тросы, танк также оснащен системой радиоэлектронной борьбы и дымовыми шашками. Такие средства защиты могут сбить дрон с курса или вызвать его преждевременное срабатывание.

По информации Минобороны, Т-72 запечатлен на записи во время уничтожения замаскированных позиций и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. Стрельба велась 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более пяти километров.

Ранее сообщалось, что украинский танк Т-80УД был замечен на испытательном полигоне в США в районе испытательного полигона Юма. Машина, оснащенная динамической защитой «Нож» и комплексом «Дрозд», была доставлена в США еще в 2003 году.

Минобороны
танки
защита
СВО
дроны
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.