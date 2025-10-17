Самый «пушистый» российский танк в зоне СВО попал на фото Минобороны опубликовало фото с танком Т-72Б3М с защитой из расплетенных тросов

Для противодействия украинским дронам в зоне СВО российский танк Т-72Б3М оснастили дополнительной защитой из расплетенных стальных тросов, фото техники опубликовало Минобороны России. Боевая машина оборудована решетчатыми экранами на башне и корме, на которых закреплены пучки стальной проволоки.

Усилен и просвет под кормой — его прикрывают свисающие тросы, танк также оснащен системой радиоэлектронной борьбы и дымовыми шашками. Такие средства защиты могут сбить дрон с курса или вызвать его преждевременное срабатывание.

По информации Минобороны, Т-72 запечатлен на записи во время уничтожения замаскированных позиций и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. Стрельба велась 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более пяти километров.

Ранее сообщалось, что украинский танк Т-80УД был замечен на испытательном полигоне в США в районе испытательного полигона Юма. Машина, оснащенная динамической защитой «Нож» и комплексом «Дрозд», была доставлена в США еще в 2003 году.