Драка за Арктику: почему США уже не догнать Россию в войне за ресурсы

Драка за Арктику: почему США уже не догнать Россию в войне за ресурсы

США теряют Арктику и не в состоянии конкурировать в этом важнейшем регионе с Россией, отмечает издание The National Interest. Почему у Америки не получится оспорить российское первенство в краю вечной мерзлоты и придется идти на сотрудничество с Москвой, оставаясь вечно вторыми, — в материале NEWS.ru.

Зачем США купят ледоколы у Финляндии

«США бросают вызов России в Арктике» — такие громкие заголовки появились в российской и зарубежной прессе в начале октября, когда стало известно о планах Вашингтона купить у Финляндии 11 ледоколов. Об этой сделке американский президент Дональд Трамп объявил сразу после переговоров со своим финским коллегой Александром Стуббом. Соглашение предусматривает строительство первых четырех ледоколов на верфях Финляндии с передачей США первого корабля в 2028 году. Еще семь ледоколов финны построят на американских верфях в Техасе и Луизиане, а также передадут заокеанским партнерам необходимые технологии. Общая стоимость контракта оценивается в $6 млрд.

«У нас намечается крупный заказ. Мы покупаем ледоколы. В основном строим их вместе: четыре там и семь здесь. Мы получили довольно выгодную цену», — заявил Трамп, подчеркнув, что США очень нужны ледоколы.

Авторы американского журнала The National Interest приветствовали инициативу Трампа. Только за последний год издание посвятило Арктике 15 аналитических материалов. Ледокольный флот, по мнению журналистов, необходим Америке, чтобы конкурировать с Россией и Китаем в северных широтах. При этом они отмечают плохое состояние американских верфей и сомневаются в том, что финны передадут американцам все необходимые технологии, а США способны их перенять. «Десятилетия небрежного отношения к Арктике не прошли для нас даром», — резюмирует издание.

Рейс на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Фото: Илья Тимин/ РИА Новости

Аналитики The National Interest относятся к РФ крайне агрессивно — предъявляют территориальные претензии на стратегически важный остров Врангеля в Чукотском море, выступают за активизацию военных учений с союзниками, направленных на сдерживание России в северных широтах, сокрушаются, что Америка фактически потеряла Арктику, но при этом призывают к борьбе за доминирование в регионе.

Почему США не догонят Россию в Арктике

Военный эксперт Александр Собянин сказал NEWS.ru, что США сильно нуждаются в ледоколах. «Однако назвать американский контракт на их покупку полноценным вызовом России вряд ли возможно», — отметил он.

По словам Собянина, корабли, которые будут приобретены у финнов, в большей степени рассчитаны не на освоение Арктики, а на демонстрацию своего флага.

«Россия обладает значительным опытом в строительстве ледоколов (более века), в то время как у англосаксов отсутствует школа ледоколостроения», — рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, это дает России существенное преимущество в освоении Арктики.

Атомное судостроение — это то, чем РФ может сегодня гордиться, сказал NEWS.ru почетный полярник Виктор Боярский.

«11 ледоколов для США — дело не в количестве, а в качестве. Это будут обычные дизельные корабли, хотя и современные», — подчеркнул он.

«Мы удерживаем лидерство в мире в области ледоколостроения. Пока никто даже близко к нам не подошел. Атомных ледоколов больше ни у кого нет. Это наиболее эффективное средство работы в Арктике. Они могут гарантированно обеспечить проводку судов и караванов. Эти корабли экономически очень эффективны по сравнению с остальными видами ледоколов», — пояснил Боярский.

Атомный ледокол «Арктика» в начале ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Он уточнил, что у РФ сейчас семь ледоколов. «Четыре из них прошлого поколения — это „Ямал“, „50 лет Победы“, „Таймыр“ и „Вайгач“. Среди новых ледоколов — „Арктика“, „Сибирь“ и „Урал“. На стапелях находится „Чукотка“, на подходе — „Якутия“», — рассказал ученый.

Как США могут усилить позиции в Арктике

По мнению собеседников NEWS.ru, США включились в борьбу за Арктику и обозначили направление своей экспансии, объявив о претензиях на Гренландию и Канаду.

«Задача американцев — покончить с присутствием в северных широтах трех королевств — Великобритании в лице Канады (входит в Содружество наций. — NEWS.ru), Дании в лице Гренландии, а также Норвегии», — заявил Собянин. Он отметил, что поставленные Трампом задачи в конце концов будут выполнены.

«Москва может в этом помочь Америке, вернув под свой контроль на законных основаниях остров Шпицберген. И России, и США выгодно, чтобы в Арктике остались только они. В регион нельзя допускать в качестве самостоятельных игроков ни европейцев, ни японцев, ни китайцев, которые туда рвутся», — сказал эксперт.

По его словам, им выгодна интернационализация Арктики. При этом Россия и США заинтересованы в том, чтобы край вечной мерзлоты осваивался под жестким контролем Москвы и Вашингтона на основании исключительно национальных законодательств, подчеркнул Собянин.

Кольская ветроэлектростанция в Кольском районе Мурманской области Фото: Павел Львов/РИА Новости

Зачем Арктика нужна России и США

Кто контролирует Арктику, тот контролирует будущее мира, заявил Собянин. В свою очередь Вассерман напомнил, что регион обладает колоссальными запасами полезных ископаемых, которых хватит на несколько веков.

«Арктика — это не только четверть мировых неразведанных запасов углеводородов, огромные запасы твердых полезных ископаемых, но и контроль за кратчайшими водными путями из Европы в Азию — российским Северным морским путем и Северо-Западным проходом, а также возможность военного выхода в Тихий океан и Атлантику», — сказал Собянин.

Возможно ли сотрудничество России и США в Арктике

По мнению собеседников NEWS.ru, ввиду общих интересов по недопущению третьих стран и необходимости привлечения гигантских ресурсов для освоения природных богатств Арктика — регион будущего российско-американского сотрудничества. Оно не будет зависеть от неизбежных конфликтов и выяснения отношений в других точках земного шара.

«Мы не пересекаемся с США, а Северо-Западный проход нам не нужен. Они будут решать свои задачи. При всем маразме, который творится в мире, Арктика остается территорией диалога», — заявил Боярский.

По его словам, президент России Владимир Путин считает, что выстраивать сотрудничество вместо конфронтации — самый разумный подход.

«Дело в том, что технологии, несмотря на их развитие, все равно колоссально финансоемкие. Чтобы говорить про рентабельность, необходима кооперация. Разработка трудноизвлекаемых запасов нефти в одиночку может оказаться нерентабельной. Об этом и идет речь — осваивать вместе богатства Арктики, к этому надо стремиться», — пояснил ученый.

Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа в северной части Гыданского полуострова Фото: Максим Блинов /РИА Новости

Кто будет доминировать в Арктике

По мнению экспертов, первенство в Арктике в обозримом будущем останется за Россией.

«Пусть США строят ледоколы, нас это мало волнует. Даже если они построят 20 кораблей, все равно с нами соперничать невозможно. Более того, мы можем помочь в критической ситуации. Только атомные ледоколы способны преодолеть практически любой лед и оказать помощь», — подчеркнул Боярский.

По его мнению, географическое положение, климатические условия и накопленный исторический опыт дают России преимущество в освоении Арктики.

«Технологическое лидерство в области ледоколостроения и глубокое понимание специфики работы в северных широтах являются ключевыми факторами. При правильной стратегии Россия может сохранить свои позиции в Арктике», — отметил Вассерман.

Он напомнил, что северная граница США проходит на широте Киева, а северная граница плотного расселения канадцев — между Брянском и Тулой. Это означает, что англосаксы, составляющие большинство населения Америки и Канады, не привыкли жить в холодных условиях и не имеют необходимых навыков выживания.

«Русская цивилизация, формировавшаяся в условиях отрицательной изотермы января, обладает этими качествами. Представления о правильной и комфортной жизни существенно различаются у русских и англосаксов. Последние не знают, как действовать в условиях, с которыми русские справляются на автопилоте», — сказал Вассерман.

По словам Собянина, на стороне России в Арктике играет география.

«Севморпуть длиннее Северо-Западного прохода, но условия там гораздо благоприятнее для судоходства и освоения. У России в Арктике 18 крупных портов и десятки перевалочных пунктов. У США и Канады порты и портовое облуживание на их пути практически отсутствуют», — подытожил эксперт.

Читайте также:

Сломает и тектоническую плиту. Что еще может «Орешник», поступивший в ВС РФ

Медведев напугал Трампа «мертвой рукой». Какое чудо-оружие РФ уничтожит США

Битва РФ и США за Арктику: что будет с регионом, при чем тут Китай