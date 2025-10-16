В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина

Администрация президента США Дональда Трампа намерена достичь паритета с Россией по количеству ледоколов, сообщает финская телерадиокомпания Yle. Согласно информации издания, американская сторона рассматривает возможность приобретения ледоколов у Финляндии для укрепления своего присутствия в арктическом регионе.

Трамп хочет иметь ледоколов столько же, сколько у Путина. В то же время он стремится показать, что США и Финляндия — союзники и что у них хорошие отношения, — говорится в материале.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Российской энергетической недели заявил о взаимной выгоде сотрудничества России и Соединенных Штатов в арктическом регионе. По его словам, определенные силы предпринимают попытки сорвать диалог между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что политика сдерживания России в Арктике, проводимая некоторыми западными странами, наносит ущерб глобальной экономике. Дипломат отметил, что подобные действия негативно влияют на международное проектное сотрудничество, взаимодействие в области чрезвычайных ситуаций, рыболовства, экологии и научных изысканий.