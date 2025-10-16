Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:55

Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике

Дмитриев: сотрудничество России и США в Арктике будет полезным

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Сотрудничество России и США в Арктике будет полезным, заявил в рамках Российской энергетической недели (РЭН) глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, многие пытаются сорвать диалог Москвы с Вашингтоном.

Мы верим, что сотрудничество в Арктике с США — это будет полезно и России, и Соединенным Штатам, — сказал Дмитриев.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что политика сдерживания России в Арктике со стороны ряда западных государств негативно сказывается на всей мировой экономике. Он отметил, что под ударом оказались международное проектное взаимодействие, сотрудничество в сфере ЧС, рыболовства, экологии и научной деятельности.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что США хотели бы доминировать в Арктике, поэтому пытаются ослабить там позиции России. Он подчеркнул, что Вашингтон признает достоянием международного сообщества даже российские территориальные воды. Кроме того, по его мнению, США считают, что в Арктике слишком много российских воинских частей, оставшихся еще со времен СССР.

