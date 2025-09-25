Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
МИД предупредил о цене сдерживания России в Арктике

МИД РФ: политика сдерживания России в Арктике вредит мировой экономике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Политика сдерживания России в Арктике со стороны ряда западных государств негативно сказывается на всей мировой экономике, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников на сессии в рамках Мировой атомной недели в Москве. По его словам, под ударом оказались международное проектное взаимодействие, сотрудничество в сфере ЧС, рыболовства, экологии и научной деятельности.

Очевидно, что безрассудное стремление ряда западных государств к сдерживанию России в Арктике <....> имеет весьма негативные последствия для всего мирового сообщества, собственно, для всей мировой экономики, — сказал дипломат.

Также он подчеркнул, что Россия была и остается крупнейшей арктической державой, задающей стандарты ответственного управления и устойчивого развития региона. Развитие Северного морского пути открывает дополнительные перспективы для этого, добавил дипломат.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что США хотели бы доминировать в Арктике, поэтому пытаются ослабить там позиции России. Он подчеркнул, что Вашингтон признает достоянием международного сообщества даже российские территориальные воды. Кроме того, по его словам, США считают, что в Арктике слишком много российских воинских частей, оставшихся еще со времен СССР.

