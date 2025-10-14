Утвержден план развития перевозок по Северному морскому пути Лихачев и Лю Вэй согласовали дорожную карту по Северному морскому пути

Россия и Китай утвердили дорожную карту по развитию перевозок по Северному морскому пути, передает РИА Новости. Согласовали ее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр транспорта КНР Лю Вэй.

Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора, сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов, — заявили в госкорпорации.

Ранее китайское грузовое судно Heng Yang 9 впервые с 2014 года зашло в порт Севастополя. Судно принадлежит компании Guangxi Shipping и ходит под флагом Панамы.

Тем временем директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что политика сдерживания России в Арктике со стороны ряда западных государств негативно сказывается на всей мировой экономике. По его словам, под ударом оказались международное проектное взаимодействие, сотрудничество в сфере ЧС, рыболовства, экологии и научной деятельности.