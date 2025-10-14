Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 09:41

Утвержден план развития перевозок по Северному морскому пути

Лихачев и Лю Вэй согласовали дорожную карту по Северному морскому пути

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Китай утвердили дорожную карту по развитию перевозок по Северному морскому пути, передает РИА Новости. Согласовали ее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр транспорта КНР Лю Вэй.

Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора, сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов, — заявили в госкорпорации.

Ранее китайское грузовое судно Heng Yang 9 впервые с 2014 года зашло в порт Севастополя. Судно принадлежит компании Guangxi Shipping и ходит под флагом Панамы.

Тем временем директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что политика сдерживания России в Арктике со стороны ряда западных государств негативно сказывается на всей мировой экономике. По его словам, под ударом оказались международное проектное взаимодействие, сотрудничество в сфере ЧС, рыболовства, экологии и научной деятельности.

политика
КНР
Китай
торговые отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роботы могут вытеснить работников низкой квалификации в России
Дочь Ободзинского объяснила, почему он не уехал в США вслед за Успенской
Гарик Харламов открыл «Зону комфорта»
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
На Украине раскрыли цель Зеленского на встрече с Трампом
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.