23 сентября 2025 в 15:23

Китайское судно впервые за 11 лет зашло в порт Севастополя

Китайский контейнеровоз Heng Yang 9 впервые зашел в порт Севастополя с 2014 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китайское грузовое судно Heng Yang 9 впервые с 2014 года зашло в порт Севастополя, сообщает Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки и данные транспондера. Судно принадлежит компании Guangxi Shipping и ходит под флагом Панамы.

Как пишет издание, Heng Yang 9 вышел из Стамбула 2 сентября и находился у Новороссийска 6 сентября. Сначала судно планировалось направить в порт Кавказ, однако спутниковые снимки Европейского космического агентства от 9 и 11 сентября показали, что оно не пришло в порт Кавказ. Вместо этого 14 сентября контейнеровоз пришвартовался в Севастополе.

FT отмечает, что заход иностранных торговых судов в крымские порты запрещен западными санкциями. Китай формально не присоединился к ограничениям, но его суда ранее избегали заходов в Крым. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк уже выразил недовольство случившимся и пообещал разобраться в ситуации вместе с китайскими коллегами.

Ранее стало известно о серьезных экономических потерях Польши из-за ужесточения пограничной политики в отношении России и Китая. После того как власти страны закрыли границу с Белоруссией, десятки товарных китайских поездов остановили работу. В ответ Китай перенаправил грузопотоки на Северный морской путь через Арктику, полностью исключив использование польского транзитного коридора и лишив Польшу миллиардных доходов.

Китай
суда
Севастополь
ограничения
