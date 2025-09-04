Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 11:59

Стало известно о строительстве российской базы на «территории США»

NI: Россия строит военную базу на острове Врангеля, на который претендуют США

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Россия строит арктическую военную базу на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт. При этом он неожиданно называет территорию «незаконно оккупированной американской землей».

На протяжении более 100 лет Россия незаконно оккупировала остров Врангеля — остров в Арктике, на который претендуют США, — и теперь укрепила его военной базой, — говорится в материале.

Он отметил, что на военной базе размещена передовая радиолокационная станцию «Сопка-2», способная работать в самых экстремальных условиях. По его мнению, радар может отслеживать самолеты НАТО и США в реальном времени и контролировать весь Северный морской путь. Сам военный объект Вайхерт называет «острием копья, которое является агрессивным наращиванием присутствия России в Арктике».

Обозреватель признает, что остров Врангеля был открыт русской экспедицией еще в 1823 году, а США предъявили свои претензии на него только в 1881 году. Он также согласен с тем, что для сегодняшней американской власти такие требования уже неактуальны, а Госдеп США показательно отказался от них еще при администрации президента США Джорджа Буша.

По мере таяния арктических льдов США должны возобновить свои претензии на остров — как минимум, чтобы использовать его в качестве дипломатического рычага в отношениях с Москвой, — призывает Вайхерт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru отмечал, что США хотели бы доминировать в Арктике, поэтому пытаются ослабить там позиции России. Он подчеркнул, что Вашингтон признает достоянием международного сообщества даже российские территориальные воды. Кроме того, по его словам, США считают, что в Арктике слишком много российских воинских частей, оставшихся еще со времен СССР.

США
мнения
журналисты
острова
Арктика
военные базы
