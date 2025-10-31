Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 20:06

Стало известно, сколько стоит написание хита в России

Певица Север: начинающие авторы пишут хиты примерно за 100 тыс. рублей

Елена Север Елена Север Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Начинающие авторы берут за написание хитов примерно 100 тыс. рублей, заявила на вручении премии «Золотой граммофон» певица Елена Север. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ценник зависит еще и от того, кому предназначается композиция.

Это сложный вопрос. Честно не назову расценки известных людей. Не хочу никого обидеть. <…> Если мы говорим про молодых авторов, то где-то в районе 100 тыс. рублей. Тут каждый устанавливает свою цену. Многое зависит от того, кого они видят исполнителем песни. Если там будет петь Киркоров или Басков, то автору за счастье подарить песню. Понятно там с авторскими [правами] потом, — сообщила Север.

Также певица рассказала, что среди современных авторов можно выделить Ирину Дубцову и Мари Краймбрери. По ее словам, эти исполнители создают музыку, которая им по-настоящему близка, и это находит отклик у аудитории. Она добавила, что творцы, пишущие для себя и искренне передающие чувства, неизменно вызывают доверие у слушателей.

До этого лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что нейросети не заменят полноценных артистов, но отнимут работу у «графоманов». По словам музыканта, машинный интеллект быстро научится штамповать среднестатистический продукт. В качестве примера музыкант привел писателя Федора Достоевского. Он добавил, что нейросеть может писать в похожем стиле, но результат будет неубедительным.

