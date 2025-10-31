Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 19:47

Бывшая жена Гуфа выйдет за сына крупного регионального чиновника

Айза приняла предложение сына тюменского федерального инспектора Кузьменко

Айза-Лилуна Ай Айза-Лилуна Ай Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай в эфире реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница» приняла предложение руки и сердца от сына главного федерального инспектора Тюменской области челябинского блогера Степана Кузьменко. Отмечается, что для нее брак станет третьим по счету.

Известно, что жених популярной блогерши также является братом Марии Ряшиной — супруги мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. На кадрах видно, как жених становится на колено перед шокированной Айзой и задает ей вопрос «руки и сердца».

Ранее Айза поздравила Гуфа с днем рождения, назвав его «самым любимым бывшим мужем из всех». Блогер заявила, что они уже несколько лет не ругаются и их общение стало теплым и уютным. По словам Ай, ее мечта о сближении рэпера с сыном Сэмом сбылась.

До этого Гуф подтвердил расставание со своей невестой Разият Салаховой. По его словам, они долгое время пытались сохранить отношения. При этом музыкант не стал раскрывать причину разрыва.

Айза
предложения
блогеры
шоу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и спустя сутки умер
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
Рождаемость в Карелии превысила средний показатель по России
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Скончался популяризатор наследия Брюса Ли Тим Тэкетт
Барановская со слезами на глазах рассказала, кого первым увидела в больнице
Куда сходить в Москве в ноябрьские выходные: «Ночь музеев», тыквы и кино
Похудевшая Барановская появилась на публике после операции
Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ
«Локомотив» против «Зенита»: кто победит в главном матче РПЛ
В США предположили, зачем Москва наращивает силы на Кольском полуострове
Венесуэла обратилась за помощью к России из-за США
Депутат Вороновский узнал о лишении неприкосновенности из интернета
В пустыне Невады случайно сделали жуткую находку с человеческими останками
Как получить права впервые в 2025 году? Инструкция для будущих водителей
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
В США обнаружили тысячи артефактов XIX века
В Тюмени продают камень почти за миллион рублей
Осенняя аллергия: главные триггеры и методы борьбы
Трамп загадочно ответил на вопрос о ядерных испытаниях США
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.