Бывшая жена Гуфа выйдет за сына крупного регионального чиновника

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай в эфире реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница» приняла предложение руки и сердца от сына главного федерального инспектора Тюменской области челябинского блогера Степана Кузьменко. Отмечается, что для нее брак станет третьим по счету.

Известно, что жених популярной блогерши также является братом Марии Ряшиной — супруги мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина. На кадрах видно, как жених становится на колено перед шокированной Айзой и задает ей вопрос «руки и сердца».

Ранее Айза поздравила Гуфа с днем рождения, назвав его «самым любимым бывшим мужем из всех». Блогер заявила, что они уже несколько лет не ругаются и их общение стало теплым и уютным. По словам Ай, ее мечта о сближении рэпера с сыном Сэмом сбылась.

До этого Гуф подтвердил расставание со своей невестой Разият Салаховой. По его словам, они долгое время пытались сохранить отношения. При этом музыкант не стал раскрывать причину разрыва.