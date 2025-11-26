День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 15:24

Айза эмоционально высказалась о пыточном рехабе для подростков в Дедовске

Айза заявила, что незаконных пыточных рехабов для подростков очень много

Айза-Лилуна Ай Айза-Лилуна Ай Фото: Социальные сети
В России существует множество нелегальных реабилитационных центров для подростков, где применяются пытки, заявила NEWS.ru телеведущая Айза-Лилуна Ай, комментируя скандальную историю с пострадавшим подростком в подмосковном Дедовске. По ее словам, ответственным государственным органам следует уделить внимание возникшей проблеме и принять меры для ее решения.

Я сегодня с самого утра читала новости об этой истории и в дальнейшем следила за новыми подробностями. Я, во-первых, очень рада, что наконец-таки хоть один случай стал масштабно озвучиваться в СМИ, потому что таких черных ребцентров достаточно много. Я очень надеюсь, что власти обратят на это внимание. Мне очень жаль пострадавшего мальчика и его маму, я видела ее комментарии. На ее месте я бы рвала и метала, и разносила бы на части людей, которые допустили такое, — высказалась Айза.

Она с сожалением отметила, что ситуация дошла до такого уровня, когда потребовалось привлечь внимание к проблеме. Телеведущая выразила надежду, что власти и Следственный комитет примут меры для устранения подобных рехабов.

Такие центры незаконны. Можно снять любой дом, привезти туда людей, сделать рекламу. На это очень легко ведутся, особенно родственники зависимых. Они готовы засунуть своих близких в такие ребцентры за любые деньги. Это ужасно. Таких ситуаций много. Я всегда говорила и буду говорить, что зависимость — это болезнь, и к ней нужно относиться как к болезни, и не нужно издеваться над людьми, которые и так страдают, — резюмировала Айза.

Ранее сообщалось, что ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело после того, как стало известно об истязаниях и незаконном удержании подростков в реабилитационном центре в Истре. По данным следствия, одному из молодых людей был причинен тяжкий вред здоровью.

Подмосковье
рехабы
подростки
реабилитация
Айза
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
