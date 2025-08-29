День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 11:21

«Пытались сохранить»: Гуф раскрыл детали оборвавшихся отношений с невестой

Рэпер Гуф заявил, что они с невестой безуспешно пытались сохранить союз

Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) подтвердил расставание со своей невестой Разият Салаховой. По его словам, которые приводит Super.ru, они долгое время пытались сохранить отношения. При этом музыкант не стал раскрывать причину разрыва. По мнению Гуфа, это была судьба.

Пытались сохранить отношения как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для нее, — сказал рэпер.

Ранее в мировой суд Калининграда поступил административный материал о привлечении к ответственности Гуфа за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В пресс-службе Калининградского областного суда пояснили, что есть основания полагать об увлечении музыканта запрещенными веществами.

Позднее бывшая супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай назвала недостоверной информацию об употреблении музыкантом наркотиков во время концерта в Калининграде. Она уточнила, что исполнитель ответственно подходит к организации и проведению выступлений.

рэперы
Гуф
музыканты
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшего под камнепадом в Кабардино-Балкарии альпиниста эвакуировали
Каждая пятая школа Екатеринбурга нарушает правила пожарной безопасности
Профессор описал, каким может стать будущее благодаря нейросетям
В США назвали Щедрина культурной иконой России
Подростки начала держать в страхе целый двор
В Китае рассказали, как Россия спасет страну своими авиадвигателями
Раскрыта личность ликвидированного под Сумами офицера эстонского спецназа
Назван главный раздражитель Трампа
Мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку и не выжил
В МИД России объяснили, чем не должны быть гарантии безопасности Украине
Новые законы с 1 сентября 2025 года: что изменится в жизни россиян
Самолет из Читы экстренно сел из-за ложного срабатывания сигнализации
Россиян предупредили, чем грозит грибок на обогревателе
Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд
Готовим как в Грузии: рецепт соуса ткемали с фейхоа и мятой
«Изнасилование и инцест»: педофила задержали за нападение на родственницу
Тренировки начинались с поцелуя: педофил устроился на работу в бассейн
Психолог объяснила интерес детей к лабубу
Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой
Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.