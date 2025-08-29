«Пытались сохранить»: Гуф раскрыл детали оборвавшихся отношений с невестой Рэпер Гуф заявил, что они с невестой безуспешно пытались сохранить союз

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) подтвердил расставание со своей невестой Разият Салаховой. По его словам, которые приводит Super.ru, они долгое время пытались сохранить отношения. При этом музыкант не стал раскрывать причину разрыва. По мнению Гуфа, это была судьба.

Пытались сохранить отношения как только могли. Расставались, сходились. Видимо, не судьба. Я желаю ей только добра и всегда на связи для нее, — сказал рэпер.

Ранее в мировой суд Калининграда поступил административный материал о привлечении к ответственности Гуфа за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В пресс-службе Калининградского областного суда пояснили, что есть основания полагать об увлечении музыканта запрещенными веществами.

Позднее бывшая супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай назвала недостоверной информацию об употреблении музыкантом наркотиков во время концерта в Калининграде. Она уточнила, что исполнитель ответственно подходит к организации и проведению выступлений.