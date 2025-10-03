Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 17:49

Айза раскрыла тревожные подробности о здоровье

Айза заявила, что перенесла замершую беременность незадолго до рождения сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что незадолго до рождения младшего сына Элвиса у нее случилась замершая беременность. Врачи советовали девушке не заводить детей минимум год, но она не послушалась.

За два месяца до того, как внутри меня, в унисон моему сердцу, забилось маленькое сердечко Элвиса, я потеряла малыша. У меня была замершая беременность, и врачи настоятельно рекомендовали не беременеть год, но я не послушала и уже через полтора месяца снова забеременела, — написала Айза.

Айза отметила, что, хотя беременность Элвисом протекала хорошо и ребенок был абсолютно здоров, сама она все 40 недель жила в непрекращающемся страхе потери. По ее словам, тревога не отступала ни на минуту на протяжении всего срока.

Ранее рэпер Гуф подтвердил расставание со своей невестой Разият Салаховой. По его словам, они долгое время пытались сохранить отношения. При этом музыкант не стал раскрывать причину разрыва. По мнению Гуфа, это была судьба.

Между тем Айза назвала недостоверной информацию об употреблении Гуфом наркотиков во время концерта в Калининграде. Она уточнила, что исполнитель ответственно подходит к организации и проведению выступлений.

Айза
беременности
блогеры
беременные
