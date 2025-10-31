Фаза Луны сегодня, 31 октября 2025 года. Пожинаем плоды, гуляем с собакой

Сегодня, 31 октября, в 15:19 по временному поясу Москвы Луна начнет отсчет 11-х лунных суток этого цикла. Они будут длиться чуть дольше 24 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна в 11-е лунные сутки останется под управлением Рыб. Вторая четверть растущей фазы уверенно ведет нас к очередному осеннему полнолунию 2025 года, которое наступит 5 ноября.

Краткие характеристики 11-х лунных суток

Удачный, но весьма энергозатратный день. Сегодня вы сможете увидеть результаты своей работы, которая велась с начала текущего лунного цикла. Будьте готовы к переменам.

Брак и отношения до полнолуния

Хороший день для свадьбы. Также сегодня особой теплотой будут отличаться отношения с родственниками. Удачный момент, чтобы показать им свою любовь.

Здоровье и красота перед полнолунием

Сегодня не стоит начинать курс лечения. Различные заболевания, начавшиеся в этот день, негативно повлияют на женщин. Для мужчин же они пройдут практически незаметно. Удачный день для умеренных физических нагрузок, особенно на свежем воздухе. Поход в салон красоты, как и проведение уходовых процедур, принесет хорошие результаты.

Бизнес и финансы на рост Луны

Хороший день для старта заранее продуманных и спланированных мероприятий. Благополучно пройдут командировки. Торговые операции и крупные сделки лучше отложить. Кроме того, сегодня не стоит заниматься делом, в котором вы ничего не смыслите.

Природа и Луна

Дело идет к полнолунию, а потому клев пошел на спад. На рыбалку можно отправляться, если вы желаете побыть наедине с собой. Садоводы и огородники могут планировать свои дела в соответствии с лунным календарем. Владельцам собак и кошек следует предоставить питомцам возможность подышать свежим воздухом. Для кошек будет достаточно открыть окно, если имеется надежная сетка-антикошка. Собачники могут смело отправляться на прогулку в парк, прихватив пулер или перетяжку для активной игры.

