Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 04:33

Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть

Осужденный по делу о покушении на Трампа Рут просит перевода в особую тюрьму

Райан Рут Райан Рут Фото: Martin County Sheriffâ€™s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Признанный виновным в организации покушения на президента США Дональда Трампа Райан Рут направил в суд ходатайство с просьбой перевести его в тюрьму, где законодательно разрешена процедура ассистированного суицида, передает Washington Examiner. Он также выразил готовность быть обмененным на любого заключенного, содержащегося в зарубежных тюрьмах.

Я хотел бы заранее подготовиться к вынесению приговора и убедительно прошу поместить меня в штат, где существует практика оказания помощи в самоубийстве, поскольку я постоянно терплю неудачу, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что организатор убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илья Симония с подросткового возраста занимался преступной деятельностью. Согласно показаниям свидетеля, он имел уголовное прозвище Махо и преимущественно находился в тюрьмах. Отмечается, что эти данные стали частью доказательной базы.

До этого Мосгорсуд вынес приговор Нугзару Папаве — одному из соучастников убийства Иванькова. По данным столичной прокуратуры, в соответствии с требованием обвинения подсудимого ждут 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие установило, что он следил за Япончиком и подавал сигнал стрелку непосредственно во время покушения.

Дональд Трамп
осужденные
тюрьмы
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Психолог нашла причину постоянной усталости россиян
Мать пропавшего в Босфоре пловца считает, что он еще жив
Полеты через ярославский аэропорт прекратились
К чему снится умерший родственник, который зовет за собой: значение сна
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 октября
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя в конце 2025 года
МРОТ в России может увеличиться почти в два раза
Психолог раскрыла причину спонтанных покупок
Резяпов призвал СК России разобраться в деле обманутого бойца СВО
Трамп усомнился в вопросе ужесточения санкций против России
Звезда «Иллюзии обмана» подарит один свой орган незнакомцу
Составлен список специй, которые укрепят иммунитет в сезон простуд
Обвиняемый в подрыве автомобиля офицера в Москве принес извинения
Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть
Раскрыто, что грозит собственнику квартиры за незваный визит к арендатору
Бизнесмен рассказал, как региональному фастфуду завладеть сердцами клиентов
В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний
Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие
Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.