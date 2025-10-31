Признанный виновным в покушении на Трампа просит помочь ему умереть Осужденный по делу о покушении на Трампа Рут просит перевода в особую тюрьму

Признанный виновным в организации покушения на президента США Дональда Трампа Райан Рут направил в суд ходатайство с просьбой перевести его в тюрьму, где законодательно разрешена процедура ассистированного суицида, передает Washington Examiner. Он также выразил готовность быть обмененным на любого заключенного, содержащегося в зарубежных тюрьмах.

Я хотел бы заранее подготовиться к вынесению приговора и убедительно прошу поместить меня в штат, где существует практика оказания помощи в самоубийстве, поскольку я постоянно терплю неудачу, — сказано в сообщении.

