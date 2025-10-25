Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:49

Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика

Организатор убийства Япончика с подросткового возраста занимался криминалом

Вячеслав Иваньков (также известен как Япончик) Вячеслав Иваньков (также известен как Япончик) Фото: Юрий Машков/ТАСС

Организатор убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илья Симония с подросткового возраста занимался преступной деятельностью, передает РИА Новости. Согласно показаниям свидетеля, он имел уголовное прозвище Махо и преимущественно находился в тюрьмах. Отмечается, что эти данные стали частью доказательной базы.

Покушение на Япончика произошло летом 2009 года в Москве. Его расстреляли из снайперской винтовки у входа в ресторан на Хорошевском шоссе. Иваньков выжил и был срочно госпитализирован в больницу, где его прооперировали, однако в дальнейшем его состояние ухудшилось. В ночь на 14 сентября он перенес клиническую смерть, а 9 октября скончался.

Ранее Мосгорсуд вынес приговор Нугзару Папаве — одному из соучастников убийства Иванькова. По данным столичной прокуратуры, в соответствии с требованием обвинения подсудимого ждут 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие установило, что он следил за Япончиком и подавал сигнал стрелку непосредственно во время покушения.

Япончик
убийцы
покушения
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Егор Крид поднял ценник на выступления после скандального концерта
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.