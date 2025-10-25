Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика

Организатор убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илья Симония с подросткового возраста занимался преступной деятельностью, передает РИА Новости. Согласно показаниям свидетеля, он имел уголовное прозвище Махо и преимущественно находился в тюрьмах. Отмечается, что эти данные стали частью доказательной базы.

Покушение на Япончика произошло летом 2009 года в Москве. Его расстреляли из снайперской винтовки у входа в ресторан на Хорошевском шоссе. Иваньков выжил и был срочно госпитализирован в больницу, где его прооперировали, однако в дальнейшем его состояние ухудшилось. В ночь на 14 сентября он перенес клиническую смерть, а 9 октября скончался.

Ранее Мосгорсуд вынес приговор Нугзару Папаве — одному из соучастников убийства Иванькова. По данным столичной прокуратуры, в соответствии с требованием обвинения подсудимого ждут 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие установило, что он следил за Япончиком и подавал сигнал стрелку непосредственно во время покушения.