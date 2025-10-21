Кровавая расправа над вором в законе Япончиком сорвалась из-за случайности

Криминального авторитета Япончика (настоящее имя — Вячеслав Иваньков) планировали убить на мосту на МКАД, сообщает РИА Новости со ссылкой на показания одного из обвиняемых по уголовному делу. По его словам, осуществлению задуманного помешал бронированный автомобиль.

Лучше бы было совершить убийство на мосту на МКАД, но у Иванькова была бронированная машина, поэтому решено было исполнить заказ там, где это и случилось, — подчеркнул он.

В Япончика выстрелили из снайперской винтовки Драгунова у ресторана «Тайский слон» в Москве в июле 2009 года. В октябре он скончался в больнице от полученных ран. Виновным в организации убийства ради передела сфер влияния в преступном сообществе признали Илью Симонию.

Ранее суд возбудил уголовное дело в отношении «тайного вора в законе» Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Данная статья УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет колонии.

До этого стало известно, что самый жестокий и влиятельный криминальный авторитет России Николай Емельянов, известный как Емеля, длительное время скрывается в Болгарии. По версии следствия, его банда может быть причастна к убийствам 74 человек в Брянской, Смоленской и Калужской областях.