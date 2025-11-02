Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Появились новые подробности убийства криминального авторитета Япончика

РИА Новости: винтовку СВД для убийства Япончика приобрели неустановленные лица

Вячеслав Иваньков по кличке Япончик Вячеслав Иваньков по кличке Япончик Фото: Юрий Машков/ТАСС

Оружие, из которого стреляли в криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), приобрели неустановленные лица, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Речь идет о снайперской винтовке Драгунова (СВД). Злоумышленники также нашли как минимум 10 пригодных для стрельбы патронов, после чего передали оружие участникам организованной группы.

Неустановленные лица приискали изготовленную заводским способом снайперскую винтовку Драгунова (СВД) <…> и не менее 10 пригодных для стрельбы стандартных 7,62 миллиметра винтовочных патронов образца 1908 года к ней, — говорится в документах.

Покушение на Япончика произошло в Москве летом 2009 года. Иваньков выжил и был срочно госпитализирован в больницу, где его прооперировали, однако в дальнейшем его состояние ухудшилось. В ночь на 14 сентября он перенес клиническую смерть, а 9 октября скончался.

Ранее появилась информация, что организатор убийства Япончика Илья Симония занимался преступной деятельностью с подросткового возраста. Он имел уголовное прозвище Махо и преимущественно находился в тюрьмах.

