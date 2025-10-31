В украинском городе раздались взрывы В Днепропетровске раздались взрывы

В городе Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремели взрывы, сообщило издание «Общественное». Журналисты не раскрыли подробностей.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Уточнялось, что в Бурштыне взрывы были слышны на протяжении 40 минут. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

До этого в Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар. МО РФ эту информацию не комментировало.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов.