Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 04:02

В украинском городе раздались взрывы

В Днепропетровске раздались взрывы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремели взрывы, сообщило издание «Общественное». Журналисты не раскрыли подробностей.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Уточнялось, что в Бурштыне взрывы были слышны на протяжении 40 минут. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

До этого в Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар. МО РФ эту информацию не комментировало.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов.

Украина
взрывы
Днепропетровск
тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что грозит собственнику квартиры за незваный визит к арендатору
Бизнесмен рассказал, как региональному фастфуду завладеть сердцами клиентов
В США озвучили последствия возобновления ядерных испытаний
Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие
Житель Химок залез на крышу поезда метро и прыгнул в Москву-реку
В украинском городе раздались взрывы
Калорийная бомба или полезный перекус: врач вынесла приговор шаурме
Нотариус рассказал, как изменится вступление в наследство с 1 ноября
В Чернигове сообщили о повреждении телевышки
Почти 2,5 тысячи человек погибли при захвате города в Африке
Россиянам объяснили, как помочь инвалиду навести порядок в квартире
Обломки сбитого БПЛА упали на ТЭЦ в Орле
Россиянам ответили, что делать при желании работодателя уволить одним днем
Раскрыт признак глубокого раскола в обществе одной европейской страны
Очевидцы сообщают о громких взрывах в небе над Орлом
Россиянам предрекли проблемы с получением товаров в «черную пятницу»
«Россия крепчает»: Akmal' прокомментировал скандал на своем концерте
Приметы 31 октября: Луков день — Осенняя Овсяница и время для гаданий
Названо место похорон Анатолия Меньщикова
Россиянам рассказали, какие продукты помогут предотвратить инфаркт
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.