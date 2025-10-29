Желтая клумба, за которой не нужно ухаживать: многолетник-сказка для подзимней посадки

Кореопсис — настоящая находка для садоводов, ценящих яркое и долгое цветение без особых хлопот. С ним вы получите в саду яркую желтую клумбу, за которой не нужно ухаживать.

Этот солнечный многолетник-сказка уникален своей феноменальной засухоустойчивостью и способностью цвести с июня до самых заморозков, образуя пышные кусты высотой от 30 до 90 см, усыпанные золотисто-желтыми, розовыми или малиновыми цветами-ромашками.

Для подзимней посадки в конце октября — ноябре выберите сухой день, посейте семена в промерзшую землю на глубину 0,5–1 см и слегка присыпьте подготовленным грунтом. Кореопсис абсолютно неприхотлив: он растет на бедных почвах, не требует частого полива и подкормок, а его яркие цветы не выгорают даже на самом палящем солнце. Это идеальное растение для тех, кто хочет наслаждаться красотой сада при минимальном уходе!

