29 октября 2025 в 09:46

Желтая клумба, за которой не нужно ухаживать: многолетник-сказка для подзимней посадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кореопсис — настоящая находка для садоводов, ценящих яркое и долгое цветение без особых хлопот. С ним вы получите в саду яркую желтую клумбу, за которой не нужно ухаживать.

Этот солнечный многолетник-сказка уникален своей феноменальной засухоустойчивостью и способностью цвести с июня до самых заморозков, образуя пышные кусты высотой от 30 до 90 см, усыпанные золотисто-желтыми, розовыми или малиновыми цветами-ромашками.

Для подзимней посадки в конце октября — ноябре выберите сухой день, посейте семена в промерзшую землю на глубину 0,5–1 см и слегка присыпьте подготовленным грунтом. Кореопсис абсолютно неприхотлив: он растет на бедных почвах, не требует частого полива и подкормок, а его яркие цветы не выгорают даже на самом палящем солнце. Это идеальное растение для тех, кто хочет наслаждаться красотой сада при минимальном уходе!

Ранее был назван цветок, который из семечка вырастает в цветущую ширму за один сезон.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
