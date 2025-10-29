Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:24

«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом

Политолог Перенджиев: Ким Чен Ыну неинтересна беспредметная встреча с Трампом

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Ding Haitao/XinHua/Global Look Press

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну неинтересна беспредметная встреча с президентом США Дональдом Трампом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, для проведения саммита необходима серьезная предварительная работа и четкое понимание целей переговоров, чего в текущей ситуации не наблюдается.

Ким Чен Ын не очень желает встречаться с Трампом. Для него какой резон, о чем можно договориться? Мы прекрасно понимаем, что, когда два лидера встречаются, они должны о чем-то договориться. А для этого нужна какая-то предварительная работа и понимание того, о чем будут договариваться и как. Скорее всего, этого понимания нет ни у Ким Чен Ына, ни у Трампа. Лидер КНДР подходит прагматически: ему непонятно, о чем говорить и зачем встречаться. А Трампу все равно о чем и зачем — просто сам факт встречи, и все. Лидер Белого дома представляет империалистическое государство, которое помогает врагу КНДР — Южной Корее, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что Вашингтон не делает конкретных шагов для нормализации отношений с Пхеньяном. По словам политолога, Трамп, известный своими заявлениями о сделках, в данном случае ограничивается лишь общими пожеланиями о встрече.

Возникает вопрос: какие действия делают США, чтобы пойти на какое-то потепление отношений с КНДР? Никаких предложений со стороны официального Вашингтона Пхеньяну нет и не было. Трамп обычно говорит о сделках. А здесь речь идет просто о встрече. Если государственные лидеры намерены встретиться, должен быть четкий и понятный момент для разговора, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном во время своей поездки по Азии. По словам президента США, у него хорошие взаимоотношения с ним. Глава Белого дома добавил, что был бы не против расширить рабочую программу в Азии.

