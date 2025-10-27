«Был бы рад»: Трамп захотел встретиться с лидером КНДР Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки по Азии

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки по Азии. Глава государства отметил, что у него хорошие взаимоотношения с ним. Хозяин Белого дома добавил, что был бы не против расширить рабочую программу в Азии, если глава КНДР проявит заинтересованность во встрече. Трансляцию брифинга вел YouTube-канал Белого дома.

Я был бы рад встретиться с ним, если он хочет встретиться. У меня замечательные и долгие [взаимоотношения] с Ким Чен Ыном. Мне он нравится, я ему тоже, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что в столице Южной Кореи Сеуле накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошли массовые демонстрации правых активистов. Протесты против Китая и мигрантов длились неделю. Во время акций протеста участники размахивали флагами Южной Кореи и США, а также изображениями Дональда Трампа и экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

До этого президент США заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином целый ряд важных вопросов, включая сокращение Пекином импорта российской нефти. Встреча глав двух государств запланирована на текущей неделе и должна стать ключевым событием в сложных американо-китайских отношениях.