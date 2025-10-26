В Сеуле люди вышли на улице с портретами Трампа и флагами США

В Сеуле, столице Южной Кореи, накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошли массовые демонстрации правых активистов, передает MK.RU. Протесты против Китая и мигрантов длились неделю.

Участники акций выкрикивали лозунги «Корея для корейцев» и «Китайцы, уезжайте из Кореи». Во время акций протеста участники размахивали флагами Южной Кореи и США, а также изображениями президента США Дональда Трампа и экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который покинул свой пост после неудавшегося военного переворота.

Ранее в Будапеште прошел митинг в поддержку премьер-министра Виктора Орбана, завершившийся на площади Лайоша Кошута. Орбан выступил с речью, что помешало его участию в открытии саммита ЕС в Брюсселе. Участникам раздали венгерские флаги и таблички с названиями городов. В дальнейшем в городе пройдут акции протеста от оппозиции.

До этого порядка четырех тыс. человек вышли на улицы Билефельда, протестуя против заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о миграционной политике. Среди участников была заместитель председателя фракции социал-демократов Вибке Эсдар. Демонстрация прошла под лозунгом «Мы и есть городской облик!» после комментария Мерца в Потсдаме о влиянии миграции на облик городов.