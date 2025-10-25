Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 13:56

Тысячи протестующих вышли на улицы немецкого города

В Германии проходит массовая акция протеста из-за высказываний Мерца о миграции

Билефельд Билефельд Фото: wenige Robert B. Fishman/IMAGO/Global Look Press

Порядка четырех тысяч человек вышли на улицы немецкого города Билефельд, передает Bild. Причиной акции стало их несогласие с заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу миграционной политики. Среди участников протестов также была замечена заместитель председателя парламентской фракции социал-демократов Вибке Эсдар.

Около четырех тысяч демонстрантов протестовали против канцлера Фридриха Мерца в Билефельде в пятницу вечером. «Билефельдский альянс против правых» (организация. — NEWS.ru) призвал к демонстрации под девизом «Мы и есть городской облик!», — говорится в публикации.

На прошлой неделе в Потсдаме во время пресс-конференции Мерц отметил, что миграционная проблема в ФРГ по-прежнему проявляется в «облике городов». Когда его попросили уточнить, что он имеет в виду, канцлер посоветовал адресовать этот вопрос своим дочерям.

Ранее сообщалось, что жители Ганновера все чаще опасаются находиться в центре города после наступления темноты из-за роста числа мигрантов и маргинальных групп. По данным опросов, лишь 14% горожан чувствуют себя в безопасности вечером. Канцлер Мерц связал происходящее с миграционной политикой и пообещал массовые депортации.

Фридрих Мерц
Германия
протесты
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это безумие!»: аналитик из США предупредил ЕС о мощи российского оружия
Развод, дочь в Европе, слова об СВО, алкоголь: куда пропал Александр Балуев
Стала известна точная дата окончания украинского конфликта
«Газпром» добивается взыскания многомиллионных убытков
В Госдуме отреагировали на отправку Украине французских истребителей Mirage
Почти 100 тыс. жителей Херсонской области остались без света
Сотни детей эвакуировались из-за пожара в школе
«Не поступало»: «Татнефть Арена» об отмене концерта Лепса в Казани
Путин предрек конвенции против киберпреступлений вхождение в историю
Удар по дамбе, налет на Московский регион: как ВСУ атакуют РФ 25 октября
Кадыров сообщил о спасении бойца ВСУ от голодной смерти
Стало известно, кто стал прототипом цифрового аватара Высоцкого
Магнитные бури сегодня, 25 октября: что завтра, скачки давления, мигрени
Полиция задержала 11 участников драки у чайханы
Гороскоп на неделю с 27 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Собянин объявил о начале реставрации крупнейшего храма Москвы
Появились подробности по делу о попрошайках в Шереметьево
Россияне рискуют потерять деньги из-за отмены концерта известного диджея
Россия готовится к ядерной войне? Что такое дрон «Судного дня», подробности
Запашный развелся с женой после 18 лет брака
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.