Тысячи протестующих вышли на улицы немецкого города

Порядка четырех тысяч человек вышли на улицы немецкого города Билефельд, передает Bild. Причиной акции стало их несогласие с заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу миграционной политики. Среди участников протестов также была замечена заместитель председателя парламентской фракции социал-демократов Вибке Эсдар.

Около четырех тысяч демонстрантов протестовали против канцлера Фридриха Мерца в Билефельде в пятницу вечером. «Билефельдский альянс против правых» (организация. — NEWS.ru) призвал к демонстрации под девизом «Мы и есть городской облик!», — говорится в публикации.

На прошлой неделе в Потсдаме во время пресс-конференции Мерц отметил, что миграционная проблема в ФРГ по-прежнему проявляется в «облике городов». Когда его попросили уточнить, что он имеет в виду, канцлер посоветовал адресовать этот вопрос своим дочерям.

Ранее сообщалось, что жители Ганновера все чаще опасаются находиться в центре города после наступления темноты из-за роста числа мигрантов и маргинальных групп. По данным опросов, лишь 14% горожан чувствуют себя в безопасности вечером. Канцлер Мерц связал происходящее с миграционной политикой и пообещал массовые депортации.