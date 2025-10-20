Стало известно, как мигранты изменили облик городов Германии

Жители немецкого Ганновера все чаще ощущают опасность в центре города из-за роста числа мигрантов и маргинальных групп, сообщает Neue Zürcher Zeitung. По данным опросов, только 14% горожан чувствуют себя в безопасности в темное время суток. Канцлер Фридрих Мерц связал эти изменения с миграционной политикой и пообещал массовые депортации.

Всех дармоедов можно выслать, — признался один из жителей.

Как пишет NZZ, прогулка по центру Ганновера выявляет контраст: днем улицы выглядят безопасно, но вечером семьи и группы туристов исчезают. Частные охранники отмечают недостаток финансирования полиции и растущие риски своей работы. Местные жители также жалуются на насилие и опасности для женщин. Кроме того, окрестности главного вокзала привлекают маргинальные группы и людей с зависимостями.

Помимо прочего, регулярные пропалестинские демонстрации с антисемитскими высказываниями добавляют социальной напряженности. А внутри самого мигрантского сообщества мнения о текущей ситуации расходятся: одни выступают за депортации, другие поддерживают интеграционные проекты.

