Трамп раскрыл детали грядущих переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома, что намерен обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином целый ряд важных вопросов, включая сокращение Пекином импорта российской нефти. Встреча глав двух государств запланирована на следующей неделе и должна стать ключевым событием в сложных американо-китайских отношениях.

Американский лидер подтвердил, что тема энергетических поставок из России будет поднята в ходе диалога. Трамп также выразил уверенность в заключении масштабной сделки. Еще одной важной темой переговоров станет ситуация вокруг конфликта России и Украины.

На самом деле, я буду говорить с ним о том, как нам положить конец войне России с Украиной, будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще. И, я думаю, он меня услышит, — сказал Трамп о Си Цзиньпине.

Официальные лица двух стран сейчас проводят подготовительные встречи в Малайзии, чтобы создать почву для продуктивного саммита, передает CNN. Этот раунд переговоров проходит на фоне серьезной торговой напряженности после введения обеими сторонами взаимных ограничительных мер.

Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме выразил надежду на заключение взаимовыгодной торговой сделки с КНР. Он сообщил, что переговоры с председателем КНР пройдут на саммите АТЭС в Южной Корее. Трамп отметил, что США уже достигли выгодных соглашений с ЕС, Японией и Южной Кореей.