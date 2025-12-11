Россиянам дали совет, как избежать самой популярной травмы в спортзале Глава НФС Силина: страховка при работе с тяжелым весом убережет от травм в зале

Страховка при работе с тяжелыми весами убережет от травм в спортивном зале, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, наиболее травмоопасными упражнениями являются жим лежа и приседания со штангой.

Главная ошибка тренирующихся в спортзалах заключается в отсутствии страховки при выполнении тяжелых упражнений. Бывают случаи травм во время жима лежа, приседаний или подъема больших весов без партнера. Международная статистика подтверждает, что жим лежа входит в тройку самых травмоопасных упражнений при отсутствии страховки. В российской практике, чтобы избежать увечий, достаточно попросить инструктора — это воспринимается естественно. Страховка снижает вероятность травмы и придает человеку уверенность, что отражается на качестве выполнения упражнения, — пояснила Силина.

