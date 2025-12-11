Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам дали совет, как избежать самой популярной травмы в спортзале

Глава НФС Силина: страховка при работе с тяжелым весом убережет от травм в зале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страховка при работе с тяжелыми весами убережет от травм в спортивном зале, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, наиболее травмоопасными упражнениями являются жим лежа и приседания со штангой.

Главная ошибка тренирующихся в спортзалах заключается в отсутствии страховки при выполнении тяжелых упражнений. Бывают случаи травм во время жима лежа, приседаний или подъема больших весов без партнера. Международная статистика подтверждает, что жим лежа входит в тройку самых травмоопасных упражнений при отсутствии страховки. В российской практике, чтобы избежать увечий, достаточно попросить инструктора — это воспринимается естественно. Страховка снижает вероятность травмы и придает человеку уверенность, что отражается на качестве выполнения упражнения, — пояснила Силина.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что люди нередко принимают скрытые переломы без смещения за ушибы. По словам врача, тревожные признаки после удара или падения — деформация сустава, покраснение кожи, отек и потеря чувствительности.

