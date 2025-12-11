«Новогодние свечки»: рецепт бутербродов с сыром — будет сытно

Готовим бутерброды «Новогодние свечки» с сырным пламенем вместе с NEWS.ru. Рассказываем порядок приготовления.

Берем 10 кусочков бородинского хлеба, смазываем сливочно-чесночным кремом (150 г сливочного сыра, 2 ст. л. сметаны, 2 зубчика чеснока, соль, перец). Вертикально втыкаем в бутерброды треугольники из 200 г копченого сыра сулугуни — это «свечи». Основание украшаем «снегом» из тертого яйца и рубленого укропа.

Такие бутерброды с сыром удивляют вкусом. Исчезнут с тарелки быстрее, чем пробьют куранты! С наступающим Новым годом!

