Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 05:46

Канапе из фаршированных крабовых палочек: ошеломляющая закуска на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Канапе из фаршированных крабовых палочек — эта ошеломляющая закуска произведет настоящий фурор на Новый год и любом празднике.

Вкус этой закуски — невероятно нежный и пикантный: сладковатая крабовая палочка, насыщенная сырно-чесночная начинка и свежий хрустящий огурец создают идеальную комбинацию текстур и вкусов.

Вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (200 г), 150 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, 1 свежий огурец, шпажки. Крабовые палочки, не размораживая, аккуратно разверните в тонкие прямоугольные пластины. Для намазки смешайте натертый на мелкой терке сыр, майонез и пропущенный через пресс чеснок. Равномерно распределите сырную массу по каждому пласту крабовых палочек. Плотно сверните рулетики и уберите в холодильник на 15–20 минут для фиксации формы. Затем нарежьте каждый рулетик на 2–3 небольшие части. Огурец нарежьте тонкими кружочками. На шпажку нанижите: кружочек огурца, кусочек рулетика, еще один кружочек огурца, следующий рулетик и так далее, собирая мини-башенки из трех кусочков.

Ранее стало известно, как приготовить картофельный рулет с селедкой: такая вкуснятина должна быть на столе у каждого в Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Королева любого застолья — простая и надежная закуска: нужен лаваш и два вида начинки
Общество
Королева любого застолья — простая и надежная закуска: нужен лаваш и два вида начинки
Шикарная закуска на стол: лодочки из томатов с икрой из авокадо
Семья и жизнь
Шикарная закуска на стол: лодочки из томатов с икрой из авокадо
Смешиваю крабовые палочки и баночку тунца — паштет получается просто огненный: и на перекус, и на новогодний стол
Общество
Смешиваю крабовые палочки и баночку тунца — паштет получается просто огненный: и на перекус, и на новогодний стол
Салат «Дары моря» готовлю так — и все спрашивают рецепт: мой секрет именно в этих ингредиентах
Общество
Салат «Дары моря» готовлю так — и все спрашивают рецепт: мой секрет именно в этих ингредиентах
Панировка вместо скучного тушения — этот трюк перевернул мое отношение к голубцам
Общество
Панировка вместо скучного тушения — этот трюк перевернул мое отношение к голубцам
закуски
крабовые палочки
рецепты
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит за неправильную перевозку елки на автомобиле
Комбриг ВСУ довел до приступа женщину-военнослужащего
США представили Европе план по реинтеграции России в мировую экономику
NASA внезапно потеряло связь со своей станцией на орбите Марса
Россиянам дали совет, как избежать самой популярной травмы в спортзале
«Новогодние свечки»: рецепт бутербродов с сыром — будет сытно
В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров
Жаркая встреча: готовим закуску «Огненная Лошадь» к новому, 2026 году
Россиянам рассказали, что грозит за парковку на заснеженном газоне
Новогодний вклад: как открыть, условия, штрафы, скрытые риски
Российские силы дистанционно заминировали тыл ВСУ
Дроны ВСУ атаковали российский регион
Психолог рассказала, как не потерять мотивацию работать до конца года
Голая женщина в сновидении: расшифровка по сонникам
Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2026 год
Магнитная буря началась на Земле из-за солнечной активности
Названа главная опасность кормления кошки только сухим кормом
«Плюнул в лицо»: Зеленского обвинили в неуважении к Трампу
Пять человек погибли в огне в Якутии
Назван способ избежать конфликтов в паре из-за бытовых обязанностей
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.