Канапе из фаршированных крабовых палочек: ошеломляющая закуска на Новый год

Канапе из фаршированных крабовых палочек — эта ошеломляющая закуска произведет настоящий фурор на Новый год и любом празднике.

Вкус этой закуски — невероятно нежный и пикантный: сладковатая крабовая палочка, насыщенная сырно-чесночная начинка и свежий хрустящий огурец создают идеальную комбинацию текстур и вкусов.

Вам понадобится: 1 упаковка крабовых палочек (200 г), 150 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, 1 свежий огурец, шпажки. Крабовые палочки, не размораживая, аккуратно разверните в тонкие прямоугольные пластины. Для намазки смешайте натертый на мелкой терке сыр, майонез и пропущенный через пресс чеснок. Равномерно распределите сырную массу по каждому пласту крабовых палочек. Плотно сверните рулетики и уберите в холодильник на 15–20 минут для фиксации формы. Затем нарежьте каждый рулетик на 2–3 небольшие части. Огурец нарежьте тонкими кружочками. На шпажку нанижите: кружочек огурца, кусочек рулетика, еще один кружочек огурца, следующий рулетик и так далее, собирая мини-башенки из трех кусочков.

