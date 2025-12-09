Салат «Дары моря» готовлю так — и все спрашивают рецепт: мой секрет именно в этих ингредиентах

Салат «Дары моря» готовлю так — и все спрашивают рецепт: мой секрет именно в этих ингредиентах. Этот салат всегда становится звездой стола: нежный, сочный, слоеный, с ярким морским вкусом и очень аппетитной подачей. Готовится он просто, а выглядит так, будто вы потратили на него час, — идеальный вариант для праздников и гостей.

На плоское блюдо выложите первым слоем 2 отварные картофелины, натертые на крупной терке, слегка уплотните и смажьте майонезом. Следующим слоем распределите 200 г очищенных вареных креветок, снова добавьте немного майонеза. Затем выложите 150 г консервированной кукурузы, разровняйте и слегка промажьте.

В отдельной миске смешайте 150 г творожного сыра и 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, затем аккуратно распределите эту массу поверх кукурузы — этот слой делает салат особенно нежным. Далее натрите 3 вареных яйца и добавьте их следующим слоем, снова слегка промажьте майонезом. Завершающий слой — 150 г мелко нарезанных крабовых палочек, выложенных ровно и аккуратно. Сверху украсьте салат щедрой ложкой красной икры, можно добавить немного зелени по желанию. Перед подачей дайте ему настояться 20–30 минут — и получите салат, который точно разойдется первым.

