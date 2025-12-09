ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 19:45

Салат «Дары моря» готовлю так — и все спрашивают рецепт: мой секрет именно в этих ингредиентах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Дары моря» готовлю так — и все спрашивают рецепт: мой секрет именно в этих ингредиентах. Этот салат всегда становится звездой стола: нежный, сочный, слоеный, с ярким морским вкусом и очень аппетитной подачей. Готовится он просто, а выглядит так, будто вы потратили на него час, — идеальный вариант для праздников и гостей.

На плоское блюдо выложите первым слоем 2 отварные картофелины, натертые на крупной терке, слегка уплотните и смажьте майонезом. Следующим слоем распределите 200 г очищенных вареных креветок, снова добавьте немного майонеза. Затем выложите 150 г консервированной кукурузы, разровняйте и слегка промажьте.

В отдельной миске смешайте 150 г творожного сыра и 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, затем аккуратно распределите эту массу поверх кукурузы — этот слой делает салат особенно нежным. Далее натрите 3 вареных яйца и добавьте их следующим слоем, снова слегка промажьте майонезом. Завершающий слой — 150 г мелко нарезанных крабовых палочек, выложенных ровно и аккуратно. Сверху украсьте салат щедрой ложкой красной икры, можно добавить немного зелени по желанию. Перед подачей дайте ему настояться 20–30 минут — и получите салат, который точно разойдется первым.

Ранее мы рассказывали, как встретить Новый год — 2026 в русском стиле. 4 блюда нашей родной кухни с фишками — теплое и щедрое меню для встречи Огненной Лошади.

Проверено редакцией
Читайте также
Шедевральный капустный салат с чипсами: нежный, хрустящий и готовится за 10 минут
Общество
Шедевральный капустный салат с чипсами: нежный, хрустящий и готовится за 10 минут
Птитим вместо пасты: готовлю сытный средиземноморский салат с креветками и фетой — рецепт для гурманов
Общество
Птитим вместо пасты: готовлю сытный средиземноморский салат с креветками и фетой — рецепт для гурманов
Готовим горячее на Новый год за 15 минут: шикарный рулет в беконной шубке — всего 3 ингредиента
Общество
Готовим горячее на Новый год за 15 минут: шикарный рулет в беконной шубке — всего 3 ингредиента
ПП-салат с крабовыми палочками и авокадо: дарит насыщение без тяжести в желудке
Общество
ПП-салат с крабовыми палочками и авокадо: дарит насыщение без тяжести в желудке
Новогодние тарталетки: готовлю с крабовыми палочками и зеленью
Семья и жизнь
Новогодние тарталетки: готовлю с крабовыми палочками и зеленью
салаты
креветки
простой рецепт
Новый год
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сумах прогремели взрывы
ЦБ объяснил замедление роста зарплат
Собака чуть не разорвала маленького ребенка у элитного дома
Раскрыто, как себя ведет убившая Татарского Трепова в колонии
Большая часть Киева погрузилась во тьму
СК возбудил уголовное дело после падения Ан-22 в Ивановской области
Боец ВСУ пожаловался на горы трупов
Сийярто разоблачил сомнительные схемы поддержки Украины Евросоюзом
Автор «Рыбаря» раскрыл, почему проект попал под британские санкции
Над Москвой вновь сработала система противовоздушной обороны
Праздник иконы Богородицы «Знамение»10 декабря: история, легенды, запреты
Глава МИД Венгрии объяснил молчание ЕС о коррупции на Украине
Ди Каприо признан артистом года
Стало известно, как участникам СВО бесплатно получить бионический протез
Бунты под Киевом, атака на Чебоксары, «спецоперация» Долиной: что дальше
Путин раскрыл, как жители городов в зоне СВО встречают бойцов ВС России
Машина с пьяным водителем и пассажирами провалилась под лед
Небензя объяснил, почему цели СВО присущи любому миролюбивому государству
Гражданку Узбекистана осудили за финансирование терроризма в Сирии
Серебро преодолело исторический ценовой рубеж на бирже
Дальше
Самое популярное
Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.