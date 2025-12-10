Смешиваю крабовые палочки и баночку тунца — паштет получается просто огненный: и на перекус, и на новогодний стол

Смешиваю крабовые палочки и баночку тунца — паштет получается просто огненный: и на перекус, и на новогодний стол

Смешиваю крабовые палочки и баночку тунца — паштет получается просто огненный: и на перекус, и на новогодний стол. Абсолютно нежирный, но вкусный. Этот легкий праздничный паштет станет яркой и полезной звездой новогоднего стола. Идеально для бутербродов, тарталеток или свежих овощей, он сочетает в себе нежность тунца, свежесть зелени и сладковатые нотки крабовых палочек.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированного тунца в собственном соку (около 130 г), 100 г крабовых палочек, 2 вареных яйца, 1 средний помидор (примерно 100 г), небольшой пучок свежей зелени (укроп, петрушка или кинза), 1–2 ст. ложки оливкового или растительного масла, соль и черный перец по вкусу.

Слейте жидкость с тунца и разомните его вилкой в миске. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Вареные яйца и помидор также мелко порубите. Зелень измельчите. Соедините все подготовленные ингредиенты в блендере. Или оставьте кубиками, если любите такую текстуру. Добавьте оливковое масло, соль и перец. Аккуратно, но тщательно перемешайте до однородности. Переложите паштет в креманку или форму, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30–40 минут для охлаждения и насыщения вкусов. Подавайте с крекерами или поджаристым хлебом.

Ранее мы готовили мгновенные пирожные в стаканчиках из 3 ингредиентов. Когда десерта на Новый год хочется, а времени нет.