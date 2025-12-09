ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 08:36

Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!

Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр! Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На ломтик черного бородинского хлеба тонко намажьте сливочный сыр, смешанный с щепоткой укропа. Сверху аккуратно выложите слайс слабосоленой форели, свернутый свободной розочкой. В центр поместите чайную ложку нежного авокадо, превращенного в пюре. Обильно украсьте рубиновыми зернами граната и парой капель лимонного сока. Такой бутерброд — взрыв свежести: дымная рыба, кремовый сыр и яркие гранатовые искры создадут на языке настоящий праздничный фейерверк.

Ранее мы писали про секрет идеальной закуски: нежнейшие шарики с перцем и сыром.

Читайте также
Салат с пекинской капустой «Свежесть»: без кучи слоев из самых простых продуктов
Общество
Салат с пекинской капустой «Свежесть»: без кучи слоев из самых простых продуктов
Бабушка называла этот пирог «Генерал с одним яйцом»: печется он очень просто с добавлением масла и любого варенья
Общество
Бабушка называла этот пирог «Генерал с одним яйцом»: печется он очень просто с добавлением масла и любого варенья
Нарядная закуска: собираем салат «Лесная поляна» с грибочками и курицей
Семья и жизнь
Нарядная закуска: собираем салат «Лесная поляна» с грибочками и курицей
Тарталетки «Елочки» — главное украшение праздничного стола!
Семья и жизнь
Тарталетки «Елочки» — главное украшение праздничного стола!
Яблоко, яйцо и один простой ингредиент — готовим намазку на хлеб: вкусный рецепт и для новогоднего стола, и просто для перекуса
Общество
Яблоко, яйцо и один простой ингредиент — готовим намазку на хлеб: вкусный рецепт и для новогоднего стола, и просто для перекуса
простые рецепты
быстрые рецепты
бутерброды
Новый год
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантами дела о взятках бывшего мэра Красноярска стали 12 человек
Школьники придумали новый способ покупки алкоголя
HR-эксперт раскрыла, как определить токсичное руководство на собеседовании
В США предупредили о возможном отстранении Зеленского от переговоров
Стало известно о планах французских наемников попасть в Херсон
Вкусная начинка для тарталеток: быстрый веганский вариант из тофу
Эвакуация приземлившегося экипажа корабля «Союз МС-27» попала на видео
Суд решил судьбу задушившего 15 женщин маньяка
Профсоюзы предложили рассчитывать МРОТ по-новому
Атака ВСУ на Чебоксары сегодня, 9 декабря: что известно, число пострадавших
В США раскрыли, когда сократят поддержку Украины
Бородин спрогнозировал решение Верховного суда по делу Долиной
Герасимов раскрыл главную задачу ВС России после взятия Красноармейска
Трое детей чуть не сгорели при пожаре в пятиэтажном доме
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Две популярные игровые франшизы могут вернуться на российский рынок
Росавиация одобрила «обувную революцию» для стюардесс
Работодателям напомнили о штрафах за превышение лимита переработок
Дмитриев раскрыл, кто пытается сорвать мирное решение конфликта на Украине
Россиянам пообещали сразу две индексации военных пенсий
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.