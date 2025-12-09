Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!

Семья и жизнь

На ломтик черного бородинского хлеба тонко намажьте сливочный сыр, смешанный с щепоткой укропа. Сверху аккуратно выложите слайс слабосоленой форели, свернутый свободной розочкой. В центр поместите чайную ложку нежного авокадо, превращенного в пюре. Обильно украсьте рубиновыми зернами граната и парой капель лимонного сока. Такой бутерброд — взрыв свежести: дымная рыба, кремовый сыр и яркие гранатовые искры создадут на языке настоящий праздничный фейерверк.

