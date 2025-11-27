Секрет идеальной закуски: нежнейшие шарики с перцем и сыром

Подготовьте два крупных красных болгарских перца, 200 г рассольного овечьего сыра, один зубчик чеснока, столовую ложку оливкового масла и половину стакана очищенных фисташек. Перец разрежьте пополам, удалите семена и запеките в духовке до мягкости и появления темных подпалин. Готовый перец положите в миску, накройте пленкой и дайте остыть, после чего снимите с него тонкую кожицу. Мякоть перца измельчите в блендере до состояния густого пюре. Овечий сыр разомните вилкой, смешайте с перцевой пастой, пропущенным через пресс чесноком и оливковым маслом. Массу тщательно вымешайте до однородности. Фисташки мелко порубите. Влажными руками сформируйте из перцевой массы небольшие шарики и обваляйте их в измельченных фисташках. Подавайте закуску охлажденной, выложив на темную тарелку для контраста.

