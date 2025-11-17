Порадуйте детей: яркое апельсиновое желе приготовить проще простого

Возьмите два крупных апельсина и аккуратно разрежьте их пополам. Извлеките мякоть, не повреждая кожуру, — у вас получатся натуральные формочки. Из мякоти отожмите 250 мл свежего сока. В апельсиновый сок добавьте 50 г сахара и щепотку молотого кардамона. Подогрейте смесь на плите до горячего состояния, но не кипятите. 20 г желатина залейте 100 мл холодной воды и дайте набухнуть. Растворите желатин в горячем апельсиновом соке, помешивая до полной однородности. Слегка остудите смесь и разлейте ее по апельсиновым креманкам. Для полного застывания уберите десерт в холодильник минимум на 5 часов. Перед подачей разрежьте корзинки на дольки, словно апельсин. Сочетание цитрусовой свежести и теплого аромата кардамона создает неповторимую гармонию вкуса.

