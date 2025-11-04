Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 18:00

Фирменные беляши: рецепт, которым я действительно горжусь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте эластичное бездрожжевое тесто, смешав 2 стакана муки со стаканом газированной воды, столовой ложкой растительного масла и щепоткой соли. Необычная газация сделает тесто особенно легким и пузырчатым при жарке. Дайте ему отдохнуть полчаса, пока готовите начинку. Возьмите 400 г смеси свиного и говяжьего фарша, добавьте 1 мелко нарубленную луковицу, половину натертого на крупной терке зеленого яблока, чайную ложку молотой зиры, половину чайной ложки кориандра и щепотку кайенского перца для легкой остроты. Тщательно вымесите фарш, чтобы специи равномерно распределились. Тесто раскатайте, нарежьте на кружки, в центр каждого положите начинку и сформируйте беляш, оставляя небольшое отверстие сверху. Обжаривайте в разогретом до кипения фритюре из смеси подсолнечного и кунжутного масла до хрустящего золотистого румянца. Подавайте, посыпав кунжутом, с соусом на основе мацони или греческого йогурта с рубленой зеленью и чесноком.

Ранее мы рассказывали про топ-10 лучших начинок для пирожков, которые всегда получаются

