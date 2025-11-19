Аромат, на который сбегается вся семья: топ-10 фирменных рецептов беляшей

Добро пожаловать в мир беляшей — того самого блюда, аромат которого способен вернуть в детство, на шумную улицу или бабушкину кухню. Сочная, пряная начинка, заключенная в золотистую, хрустящую снаружи и нежную внутри оболочку. Здесь мы собрали рецепты от классических беляшей с говядиной и луком до современных вариаций — каждый найдет свой идеальный вкус.

Фирменные беляши: рецепт, которым я горжусь

Кухня, пахнущая специями и жареным тестом, — это и есть счастье. Начните с приготовления удивительно эластичного бездрожжевого теста. Для этого просто соедините просеянную муку с ледяной газированной водой, влив для мягкости немного растительного масла и добавив щепотку соли. Именно пузырьки газа дарят тесту необыкновенную воздушность, превращаясь при жарке в легкую, пузырчатую текстуру. Оставьте его ненадолго отдохнуть, пока будете заниматься начинкой.

Возьмите сочную смесь свиного и говяжьего фарша. К мясу добавьте мелко нарубленный репчатый лук, а для пикантной свежести — горсть зеленого яблока, натертого на крупной терке. Аромат блюду подарят молотая зира, душистый кориандр и совсем немного кайенского перца, который раскроется едва уловимой остринкой. Руками тщательно вымесите фарш, чтобы каждый кусочек мяса пропитался запахами специй и яблочной кислинкой.

Раскатайте отдохнувшее тесто в пласт и нарежьте на аккуратные кружки. На каждый выложите ароматную мясную начинку и сформируйте беляши, старательно защипывая края, но оставляя в центре маленькое открытое окошко. Обжаривайте их в глубоком фритюре, где до золотистого кипения разогрета смесь ароматного подсолнечного и орехового кунжутного масла, до появления соблазнительного хрустящего румянца.

Фирменные беляши: рецепт, которым я горжусь Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенние беляши с грибами и топинамбуром

Для получения эластичной основы приготовьте ржаную запа́рку, заварив небольшое количество муки крутым кипятком до густого клейстера. Этот старинный прием раскроет пористую текстуру будущей выпечки. Остывшую основу соедините с подогретым молоком, ароматным топленым маслом, щепоткой соли и смесью пшеничной и цельнозерновой муки — у вас должно получиться мягкое, податливое тесто, которое нужно на полчаса оставить под пленкой.

Начинку начните с обжарки тонко нарезанных шампиньонов с мелко порубленным луком до румяного оттенка. На другой сковороде протушите натертый топинамбур со сливками и дымчатой паприкой до нежной консистенции. Соедините грибы с топинамбуром, добавьте для пикантности горсть вяленой клюквы и свежие листочки тимьяна.

Сформируйте беляши, уложив начинку в раскатанные лепешки и оставив сверху небольшое отверстие. Обжарку проводите на сухой раскаленной чугунной сковороде-гриле до появления аппетитных полос, а затем доведите до совершенства в духовке, пока выпечка не пропечется.

Беляши с мясом и сыром

Основу для беляшей готовят из теплого молока, куда добавляют сахар, соль, растительное масло, сухие дрожжи и необходимое количество муки. Полученную массу тщательно вымешивают, пока она не станет мягкой и эластичной, после чего оставляют в тепле для подъема.

Ароматная начинка создается из мясного фарша, тертого сыра и мелко порубленного лука, сдобренных солью, перцем и паприкой. Эти ингредиенты превращаются в густую однородную массу после тщательного перемешивания.

Подошедшее тесто разделяют на части, из каждой формируют лепешку и наполняют мясной начинкой. Края теста бережно соединяют, оставляя в центре небольшое отверстие. Беляши обжариваются в разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон, а затем доходят до полной готовности под крышкой на небольшом огне.

Аромат, на который сбегается вся семья: топ-10 фирменных рецептов беляшей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беляши с мясом — проще, чем кажется

Основу для беляшей начинают с приготовления эластичного теста. Теплое молоко соединяют с растительным маслом, солью, сахаром и сухими дрожжами, после чего постепенно вводят муку до получения мягкой массы. Готовое тесто отправляют в тепло, где оно должно хорошо подняться и наполниться воздухом.

Для сочной начинки берут мясной фарш, идеально подходит смесь говядины и свинины. К нему добавляют размятый отварной картофель, мелко нарубленный репчатый лук, а затем приправляют солью и черным перцем. Для нежности вводят сливочное масло и тщательно вымешивают.

Подошедшее тесто делят на заготовки, которые раскатывают в лепешки. В центр каждой выкладывают ароматную мясную начинку, края аккуратно защипывают, оставляя традиционное отверстие сверху. Беляши обжаривают в хорошо разогретом масле до румяной корочки с двух сторон, а затем под крышкой на медленном огне доводят до полной готовности.

Беляши без мяса?

Сердцевину по-настоящему вкусных беляшей составляет ароматная начинка из обжаренных грибов с луком. Для нее свежие шампиньоны и репчатый лук мелко нарезаются и пассеруются на растительном масле до золотистого оттенка и полного выпаривания жидкости, что и является залогом сочности. Готовую душистую массу, приправленную солью, черным перцем и щепоткой сушеных трав, плотно запечатывают в эластичное тесто. Его основу может составлять как традиционная дрожжевая, так и слоеная бездрожжевая выпечка на кефире. Сформированные беляши обжариваются до появления хрустящей золотистой корочки.

Осенние беляши с грибами и топинамбуром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вегетарианские беляши с чечевицей

Для начала приготовьте опару. В слегка подогретую воду всыпьте сахар-песок и сухие дрожжи, дайте постоять в тепле до образования легкой пенки. Затем постепенно добавьте пшеничную муку, введите соль и растительное масло. Тщательно вымесите мягкое эластичное тесто, накройте его полотенцем и оставьте в теплом уголке кухни для подъема.

Для начинки промойте зеленую или коричневую чечевицу, отварите до мягкости, сохраняя форму, и откиньте на дуршлаг. Мелко нарезанный репчатый лук и нежную белую часть лука-порея обжарьте на растительном масле до золотистого оттенка. Добавьте к луку измельченный чеснок и ароматную зиру, прогрейте еще мгновение. Соедините чечевицу с луковой смесью, приправьте солью и перцем, слегка разомните вилкой для создания однородной, но текстурированной массы.

Когда опара увеличится в объеме, обомните ее и разделите на несколько равных частей, сформировав аккуратные шарики. Каждый раскатайте в лепешку, выложите в центр чечевичную начинку и тщательно защипните края, придавая беляшам округлую форму. Обжаривайте в хорошо разогретом масле на спокойном огне под крышкой с обеих сторон до появления аппетитной румяной корочки.

Беляш с тофу

Основу для беляшей готовят из пшеничной муки, соединяя ее с питьевой водой, щепоткой соли, дрожжами и небольшим количеством растительного масла. Полученную эластичную массу оставляют в тепле, чтобы она немного подошла.

Тем временем займитесь начинкой: разомните тофу вилкой и обжарьте вместе с мелко нарезанным репчатым луком, сдобрив солью, перцем и ароматной зеленью по вашему выбору.

Подошедшее тесто раскатывают, формируя лепешки, в центр которых выкладывают тофу с луком. Края теста плотно защипывают, придавая беляшам традиционную форму, после чего обжаривают их в достаточном количестве масла до появления аппетитной золотистой корочки со всех сторон.

Беляши с мясом — проще, чем кажется Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беляш с рисом и изюмом

Кулинарный процесс начинается с приготовления эластичного теста. Соедините муку, воду, дрожжи и соль, после чего тщательно вымесите массу до однородности и оставьте для подъема. Пока основа насыщается воздухом, отварите рассыпчатый рис. К готовой крупе добавьте ароматный изюм и мелко нарубленный репчатый лук. Ингредиенты для начинки следует тщательно объединить — это позволит изюму полноценно передать свой сладковатый оттенок всему составу. Разделите подошедшее тесто на порции, каждую раскатайте и выложите рисово-луковую смесь. Надежно сформируйте края, придав изделиям аккуратную форму, и обжарьте их на разогретой сковороде до появления румяной хрустящей корочки.

Беляши на сковороде с сулугуни и мясом

Для теста беляшей понадобится пшеничная мука, которая соединяется с кисломолочным продуктом, куриным яйцом, растительным маслом, солью и пищевой содой. Начинка готовится из мясного фарша, к которому добавляют мелко нарезанный репчатый лук, рубленую кинзу, ароматное хмели-сунели, соль и молотый перец. Непосредственно перед лепкой в мясную основу вмешивают тертый сулугуни и стружку замороженного сливочного масла.

Приготовление начинается с замеса теста, которое затем отдыхает при комнатной температуре. Отдохнувшее тесто делят на порционные кусочки и раскатывают в нетолстые лепешки. На каждую такую лепешку выкладывают ароматную начинку, аккуратно защипывают края, после чего беляши обжаривают на сковороде до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.

Беляши на сковороде с сулугуни и мясом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беляши на сковороде с лисичками и картошкой

Основу для беляшей составляет эластичное тесто, которое готовится из пшеничной муки, молока, яйца и растопленного сливочного масла с добавлением щепотки соли, сахара и сухих дрожжей. Готовое тесто должно отдохнуть и подойти в теплом месте.

Для ароматной начинки сначала обжаривается нарезанный лук с веточкой розмарина, после чего к нему отправляются свежие лисички. Когда грибы подрумянятся, а излишек жидкости испарится, в сковороду вливаются сливки, и все тушится несколько минут. Затем эту массу соединяют с размятым вареным картофелем и раскрошенным мягким козьим сыром.

Подошедшее тесто раскатывают и нарезают на квадраты. На каждый квадрат выкладывают грибную начинку, а края теста защипывают, формируя аккуратные конвертики. Беляши обжаривают на сковороде до появления аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.

