Приготовьте тесто, заварив две столовые ложки ржаной муки в 50 миллилитрах крутого кипятка до образования клейстера. Этот старинный прием, известный как «запа́рка», сделает текстуру пористой и насыщенной. Остывшую запа́рку соедините со стаканом теплого молока, столовой ложкой топленого масла, половиной чайной ложки соли и смесью пшеничной и цельнозерновой муки до эластичного, мягкого теста. Оставьте его под пленкой на полчаса. Для начинки тонко нарежьте 200 г свежих шампиньонов и обжарьте их с одной мелко рубленной луковицей до золотистого цвета. Отдельно потушите на сковороде 100 г натертого на крупной терке топинамбура с добавлением ложки сливок и щепотки паприки до мягкости. Соедините грибную смесь с топинамбуром, добавьте столовую ложку вяленой клюквы для яркой кислинки и порвите руками несколько веточек свежего тимьяна. Сформируйте беляши, аккуратно завернув начинку в раскатанные лепешки, оставляя отверстие сверху. Обжаривайте не в масле, а на сухой, хорошо разогретой чугунной сковороде-гриль до четких полосок, а затем доведите до готовности в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение десяти минут. Подавайте, сбрызнув трюфельным маслом и украсив лесными орехами.

Ранее мы писали про топ-8 рецептов горбуши, после которых все спросят: «Что это было?»