Беляши с мясом — проще, чем кажется, вкуснее, чем ждешь

Беляши с мясом и картошкой — одно из самых уютных и сытных блюд домашней кухни. Пышное дрожжевое тесто, аппетитная начинка и хрустящая корочка — вкус, знакомый с детства. Для теста смешивают 500 мл теплого молока, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 7 г сухих дрожжей и около 800 г муки. После замеса тесто оставляют в тепле на 1 час, чтобы оно стало мягким и воздушным.

Начинка для беляшей готовится просто: 300 г мясного фарша (лучше говядина со свининой), 2 отварные картофелины, 1 мелко нарезанная луковица, немного соли, черного перца и 2 ст. л. сливочного масла. Картофель разминают вилкой, добавляют фарш и лук, тщательно перемешивают — получается ароматная и сочная масса.

Из подошедшего теста формируют небольшие лепешки, в центр кладут ложку начинки, защипывают края, оставляя отверстие сверху. Беляши обжаривают в разогретом растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон, затем накрывают крышкой и доводят до готовности на слабом огне.

Готовые беляши с картошкой и мясом — мягкие, ароматные и очень сытные. Отлично подходят для обеда, перекуса или ужина. Лучше всего подавать горячими — так они раскрывают весь вкус и запах домашней кухни.

