Беляш с рисом и изюмом: секреты идеального теста и начинки

Если хочется приготовить что-то необычное и вкусное, беляш с рисом и изюмом станет отличным выбором. В выпечке сочетаются нежное тесто и сочная начинка с приятной сладкой ноткой.

Для начала замесите тесто из 2 стаканов муки, 0,5 стакана воды, 1 чайной ложки дрожжей и щепотки соли. Пока оно поднимается, отварите 1 стакан риса до готовности. К рису добавьте 0,5 стакана изюма и 1 мелко нарезанный лук. Начинку хорошо перемешайте, чтобы изюм раскрывал свой вкус. Затем распределите полученную смесь по кусочкам теста, защипните края и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Таким образом, беляш с рисом и изюмом получится не только сытным, но и очень ароматным. Попробуйте этот простой рецепт — и ваша кухня наполнится домашним теплом и уютом.

