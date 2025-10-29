Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:30

Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом

Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда самое вкусное блюдо оказывается и самым полезным. Хотите накормить семью чем-то действительно стоящим? Тогда обратите внимание на ароматные баклажаны, фаршированные мясом, — это настоящая находка для ценителей сытного и здорового ужина.

Основа этого блюда — это гармония овощей и белка. Для начинки возьмите 300 г фарша (идеально смесь свинины и говядины), одну луковицу, зубчик чеснока, пару столовых ложек томатной пасты, соль и перец. Два крупных баклажана станут съедобными лодочками. Мякоть, которую вы извлечете, не выбрасывайте — мелко порубите и обжарьте вместе с луком, а затем смешайте с фаршем. Этой сочной массой наполните баклажанные формы, сверху можно посыпать сыром. Запекайте около 30–40 минут до румяной корочки. В результате вы получите невероятно сочное и насыщенное блюдо, где мясной сок пропитывает нежную мякоть овоща.

Такие баклажаны, фаршированные мясом, легко приготовить, и они несут реальную пользу. Вы получаете клетчатку из овощей и качественный белок из мяса, что делает ужин сбалансированным, сытным и по-настоящему домашним. Это гораздо лучше любой магазинной полуфабрикатной пиццы.

Ранее мы делились с вами рецептом пирога с картофелем, который готовится за 40 минут.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
